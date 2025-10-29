ENEOSは11月1日から2026年1月31日まで、EV充電サービス「ENEOS Charge Plus」において、プレミアムプラン・PHEVプラン新規加入者限定の「ENEOS Charge Plus 大還元キャンペーン」を実施する。充電料金の最大20％分がデジタルギフトで還元される。

ENEOS Charge Plus 大還元キャンペーン

上限10,000円相当を「えらべる Pay」で還元

このキャンペーンは、対象プランに新規加入した顧客に、サービスの利便性を実感してもらうことを目的に実施されるもの。特典として、充電料金（基本料金を含む）の最大20％分がデジタルギフト「えらべる Pay」で進呈される。

キャンペーンの対象は、「11月1日から12月31日までの期間中に専用サイトからエントリー」「同期間中にプレミアムプランまたはPHEVプランに新規加入（またはプラン変更）」「2026年2月1日時点で対象プランの会員である」「還元対象となる決済手段を利用する」といった所定の条件をすべて満たした利用者。還元対象期間は11月1日から2026年1月31日まで。プラン変更の場合は、変更の翌月以降の利用分が対象となる。

還元上限は10,000円相当で、還元額は500円／1,000円／1,500円／2,000円／2,500円／3,000円／5,000円／10,000円のいずれか。還元額が金額単位に一致しない場合は、還元額の20％を超過しない範囲で最も近い下位の金額単位（端数切り捨て）にて付与される。デジタルギフトは2026年2月下旬ごろに登録メール宛に送付予定で、受け取り後に電子マネーやポイントに交換できる。

キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。

「ENEOS Charge Plus」は、全国8,000カ所を超える充電スポット（提携充電器含む）を展開している。ENEOSは今後も、全国約12,000カ所のSSネットワークを活かし、EVユーザーの充電ニーズに合わせた経路充電ネットワークの拡充を図るとしている。