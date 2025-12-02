俳優の吉沢亮が2日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2025／20th Anniversary」フォトコールに登場した。

吉沢亮

メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン刊行)が、その年に圧倒的な活躍を見せた人を称える同アワード。日本での開催は今年で20回目を迎える。

吉沢はベスト・アクター賞を受賞。大ヒット中の映画『国宝』で稀代の女形・立花喜久雄を演じ、その演技が評価された。

トロフィーを受け取り、吉沢は「非常に光栄でございます。GQさんとは雑誌だったりWEBの取材でいつもお世話になっているんですけど、こうしたアワードにも呼んでいただき非常にうれしく思っています」と喜びを語った。

年末年始の理想の過ごし方を聞かれると「僕、男4人兄弟で、けっこう毎年、年始とかに家族と会ったりするので、今年もそういう時間があればいいなと。今、役作りでやらなきゃいけないことが多いので、今年は会えるかどうか微妙だなという感じはあるんですけど、できれば家族と会いたいです」と話していた。

「GQ MEN OF THE YEAR 2025」受賞一覧

アイナ・ジ・エンド(アーティスト)：ブレイクスルー・アーティスト賞

小田凱人(プロ車いすテニスプレイヤー)：ベスト・アスリート賞

小島秀夫(ゲームクリエイター)：ベスト・クリエイター賞

timelesz(アーティスト)：ブレイクスルー・ポップ・アイコン賞

高橋文哉(俳優)：ブレイクスルー・アクター賞

藤本壮介(建築家)：ベスト・アーキテクト賞

吉沢亮(俳優)：ベスト・アクター賞

RIP SLYME(アーティスト)：アチーブメント・アーティスト賞