加藤ローサ、婚活バトルコメディーでテレ東連続ドラマ初主演　福田麻貴は“こじらせ理論派”女性役を演じる

テレ東のドラマ『婚活バトルフィールド37』(毎週金曜24:12～24:42)が、2026年1月9日にスタートする。

加藤ローサ、テレ東連続ドラマ初主演

原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く、同名漫画。株式会社・猪熊精工で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカは、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。

「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場(バトルフィールド)”だった。

主人公・赤木ユカを務めるのは、テレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ。そして、赤木の前に現れる“こじらせ理論派”・青島智恵子役を福田麻貴(3時のヒロイン)が演じる。

加藤ローサ コメント

ドラマ『婚活バトルフィールド37』に、赤木ユカ役で出演させていただきます。赤木は、元彼への未練に蓋をして婚活の世界へ飛び込む37歳女性です。

婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら「今の時代はこんなことになっているの!?」と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです。青島がそばにいるので今のところ安心です!

福田麻貴 コメント

ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります。そして私が演じる青島は、いうならば“データ婚活”の女! 歩く婚活辞典。婚活AI。オファーを頂いたとき、まずはこんないい役を任せて頂けることがすごく嬉しかったのと、自分と共通点の少ない役を演じるのが初めてなので、とてもワクワクしました!

原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです。

原作：猪熊ことり氏 コメント

『婚活バトルフィールド37』がドラマ化されて大変嬉しいです。ほとんどの方が原作を知らないと思うので説明いたしますと、原作はクセの強い、かなり好き嫌いが分かれる漫画です。

そんな本作がドラマ化に至ったのは、婚活ブームの再燃という時の運、そして本作の制作販売に携わってくださった方々の尽力と、読者の方々の応援の賜物だと思います。またドラマ化にあたり素敵な俳優さん達と脚本家さん、制作の方々に恵まれました。本作は非常に幸運です。ドラマの放映を楽しみにしております。

番組チーフプロデューサー 木下真梨子氏(テレビ東京 ドラマ室) コメント

人生には進学、就職、結婚…と大きな選択をせねばならない場面が多々あります。その中でも結婚するか? しないか? するなら、その相手は誰なのか…? 選択肢が増えている昨今、出会いの手段、結婚制度の捉え方、そして家族の形は多種多様で自由になってきました。

自由だからこそ、難しい。私自身、30代半ば頃に「結婚したいか? 仕事はどうするの? この先、誰かと一緒に生きていくってどういうこと?」とぼんやりと考えることがありました。そんな時に読んだのが猪熊ことり先生が書いた原作漫画でした。

主人公の赤木が私と同じように漠然としたイメージだけで、果敢にも婚活に足を踏み入れ、「結婚とは何か…?」を少しずつ感じ取っていく姿はまさに同志が戦う姿を見ているようでした。時に辛辣。けれど、赤木と青島の婚活バトルには爽快さがある。

それは、赤木には赤木の正義があって、悩みながらもブレずに、不器用に前に進んでいく姿の愛おしさからくるものだと感じます。そんな原作の良さを最大限に引き出せるドラマを目指していきたいと思っています。

今回、赤木を演じるのは加藤ローサさん。初めてお会いした時に、その笑顔の破壊力に胸を撃ち抜かれ、クルクルと変わる表情の豊かさは赤木そのものだと感じています。どんな赤木になっていくのか、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います。

そして、赤木と共に婚活の最前線で戦うのが婚活歴8年の青島です。青島は現実社会にいたら、中々のクセの強い人間です。そんな青島を演じていただくのは3時のヒロイン・福田麻貴さん。青島のシニカルな表情がとても似合っていて、普段のイメージとは全く違う福田さんを見ていただけると思います。

それ以外にも赤木と青島を揺さぶる男性陣や個性豊かなキャラクターがたくさん登場する本作をぜひ楽しんでいただけたらと思います。

