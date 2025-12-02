ENEOSは12月1日、「ENEOS公式アプリ ほぼ2000万会員 ありがとう祭」キャンペーンを開始した。同日から2026年1月5日までの期間中、ENEOSのサービスステーションで公式アプリの「マイカー機能」を登録して給油を行った利用者を対象に、抽選で最大5万円相当の「えらべるPay」などが当たる。

ENEOS公式アプリ ほぼ2000万会員 ありがとう祭

この1年で約500万人のアプリ会員増

本キャンペーンは、ENEOS公式アプリの会員数が2025年12月中に2,000万人に達する見込みであることを記念して実施されるもの。

アプリ内で車両情報を登録する「マイカー機能」を利用し、対象期間中にガソリン（レギュラー、ハイオク）または軽油を1回あたり20リットル以上給油することが条件となる。

条件を満たした上で特設サイトから応募すると、5人に1人の確率で賞品が当たる。賞品は「えらべるPay」で、1等の5万ポイント（10人）、2等の1万ポイント（100人）、3等の1000ポイント（1000人）、4等の50ポイント（当選人数未定）が用意されている。

応募は1回限りで、対象期間前にマイカー登録を済ませている利用者も対象となる。キャンペーンの詳細や応募方法は、特設サイトやアプリ内で案内している。

編集部メモ

ENEOS公式アプリは、給油の際にアプリに表示されるQRコードを給油機にかざすだけで支払いが行えるほか、よく使う給油設定を保存しておいたり、給油や洗車などの予約を行ったりといったENEOSを利用する際に便利な機能を備えたアプリ。リリースは2022年7月で、2024年5月にリニューアルを行って以来、急速に会員数が増加している。直近では2025年1月に1,500万人、2025年9月に1,800万人を突破したと報じられている。