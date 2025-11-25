ドン・キホーテは、コストパフォーマンスを意識したオリジナルブランド「情熱価格」を中心とした秋冬新製品の展示会を11月21日に開催。毎年恒例となりつつある暖房ウェア製品は、これまで全身を覆う「こたつウェア」シリーズでしたが、2025年はよりカジュアルな「はんてん」タイプに進化しました。

動けるこたつから進化、「家でも外でも」着られるはんてん型に

ドン・キホーテは2022年の「着るこたつ」や2023年の「動けるこたつ」など、全身を覆うタイプの暖房ウェアを冬シーズンに向け展開してきました。

2024年モデルの「すっぽり＃動けるこたつウェア」は袖口を短くして動きやすさを重視。しかし「家の中でしか着られない」といった声を受け、2025年はデザインを刷新し、シンプルに上着として着られるはんてんタイプになりました。

ロゴなどもなく、上半身のみを覆うはんてんになったことで「着たままでも近所のコンビニ程度なら外出できるようになった」と担当者。背面には3面ヒーターを内蔵するほか、毛布のような柔らかいボア生地を採用しており、ヒーターを使用しなくても暖かさを感じられそうな仕上がりです。

電源は別売のUSB-C対応モバイルバッテリーを使用し、本体内蔵のUSBケーブルにつないで加熱する仕組み。温度調節は強（約45度）／中（約40度）／弱（約35度）で、ヒーターは「全面「上部のみ」「下部のみ」と、発熱エリアを切り替える設定も可能です。