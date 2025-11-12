AOKIが展開する『ORIHICA』は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO」から、2025年秋冬に機能性とファッション性を両立させたアイテムを拡充。また、プロゴルファーの古川龍之介さんを起用した新ビジュアルを発表した。

プロゴルファーの古川龍之介さんを起用した新ビジュアル

2025年秋冬の「BIZSPO」には、「ダウンベスト」や「裏起毛スラックス」などが新商品として登場した。

「BIZSPOダウンベスト」は、急な冷え込みに対応しつつ、機動性を損なわないアイテム。登山用ウェアにも用いられる700フィルパワーの本格ダウンを使用しているため、薄手ながら高い保温性を確保し、ビジネスシーンの防寒対策に役立つ。また、ダウンの充填量を緻密に調整することで、ジャケットのインナーとして着用しても着膨れしにくいスリムなシルエットを実現した。襟立ちにこだわった立体設計のスタンドカラーは、すっきり見えつつ適度なゆとりがあり、スマートな着こなしを叶える。さらに、撥水加工とマシンウォッシャブル機能も搭載。

カラーは黒・紺・オフホワイト・ベージュ・ダークブルーの展開で、価格は9,889円。サイズはS～3Lを用意する。

加えて、スラックスシリーズに「裏起毛スラックス」が新登場。動きやすさはそのままに、防寒対策をプラスした、冬仕様のカジュアルパンツとして汎用性の高いアイテムになる。肌に触れる裏面を裏起毛にすることで、穿いた瞬間から暖かく、真冬の通勤や外回りだけでなく、冷えるオフィスやスポーツの場面でも着用可能。BIZSPOの特長であるストレッチ性と、快適な座り心地を叶える脇シャーリング仕様は継続している。マシンウォッシャブル機能付きのためスポーツシーンで汚れてしまっても洗い替えが手軽にできる。

こちらは11月末に販売開始予定で、カラーはグレーとベージュの2色展開。価格は8,789円。SS～3Lサイズで用意する。

そのほか、BIZSPOシリーズの核となるセットアップアイテム(ジャケット・スラックス)は、今季も「抜群のストレッチ」が最大の魅力。今シーズンはシャツアウターをラインナップに加え、カセット企画として展開する。ジャケットほど重くないシャツアウターは、シャツよりもしっかりとした着心地で、着まわし力と機能性を兼ね備える。季節の変わり目にぴったりの羽織物として、コーディネートの幅を広げてくれる。

また、2025年秋冬のブランドイメージキャラクターには引き続き古川龍之介さんを起用。キービジュアルを全面的にリニューアルした。

新ビジュアルでは、BIZSPOのルーツである「スポーツ」の要素を強調するため、古川さんがゴルフを楽しむシーンを多く掲載。オン・オフの垣根を越え、ゴルフやジム、出張など、あらゆるシーンでBIZSPOを着用する、現代のハイブリッドなライフスタイルを表現している。