マルハン東日本は11月26日～12月7日、次世代ファン獲得を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、クリエイターのアフロマンス氏が企画・監修する"イキすぎた光と狂気のNEW浴体験"「脳汁銭湯2025」を、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」で開催する。

「脳汁銭湯」は、何かに熱中する大人(ヲトナ)を応援するプロジェクトの第5弾イベント。昨年の初開催時には4,457名が来場し、SNSで話題となった。今年はコンテンツ、演出、グッズ全てをバージョンアップし、銭湯を「あふれる脳汁が止まらない非日常体験」へと生まれ変わらせる。

会場では、「光と狂気のNEW浴体験」を体現する多様なコンテンツを用意する。「LEDのれん」をくぐると、巨大ネオンアート「脳汁ネオン」が登場し、館内では「脳汁ミッションカード」による体験型の謎解きを展開する。

LEDのれん

脳汁ネオン

脱衣所では「当たりロッカー」や、音と風が脳汁を誘発する「脳汁ドライヤー」が登場。浴室は、映像作家による「動く銭湯壁画」のプロジェクションマッピングや、光と音が連動する「ビカビカ洗い場」、約1,000羽のアヒルと謎解きが融合した「アヒルさがしの湯」など、浴室全体が異次元空間へと進化する。

プロジェクションマッピング

謎解きクリアなどでオリジナルノベルティをプレゼントする企画も実施する。

入場料は大人550円、中人200円、小人100円。12月1日・4日は休館。