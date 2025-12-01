村上春樹「おい誰か 木枯らし2号を知らないか？」ラジオ番組で俳句を詠む

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

11月30日（日）の放送は「村上RADIO～口笛吹きがんばる～」をオンエア。今回、村上DJが選んだのは、「口笛」の音色が入っている楽曲です。「口笛吹きがんばる」――そんな曲たちを、村上DJが独自の視点でセレクトしました。

この記事では、後半3曲とクロージング曲、今月の言葉について語ったパートを紹介します。

◆The Sons Of The Pioneers「Tumbling Tumbleweeds」

カントリー音楽を聴いてください。「Sons Of The Pioneers（開拓者の息子たち）」という名前のコーラス･グループが歌います。Tumbling Tumbleweeds。

タンブルウィーズというのは日本語では「回転草（かいてんぐさ）」と訳されていますが、根元からぽきっと折れて、丸いボールみたいになって、風に吹かれてころころ転がっていく植物のことです。そういう風に移動して、生育範囲を広げていきます。西部劇映画を観ていると、よく出てきます。歌の途中で口笛が入りますが、いかにものんびり西部っぽくて素敵です。録音は1946年です。この飄々（ひょうひょう）とした歌、僕はなぜかわりに昔から好きです。

◆The Seekers「Georgy Girl」

口笛が印象に残る曲というと、シーカーズの「ジョージー･ガール」もその1つですね。1967年のヒット曲、同名の映画の主題歌です。シーカーズはオーストラリアのグループで、まずイギリスで、それからアメリカで大ブレークしました。そして彼らに続いて、多くのオーストラリア出身のバンドが世界的に活躍するようになりました。ビージーズ、オリビア・ニュートン・ジョン、メン・アット・ワーク、エアサプライ、AC/DC、インエクセス、カイリー・ミノーグ……、数え上げるとキリがありません。でもそれまではオーストラリアってほとんど見向きもされない、音楽不毛の地だったんです。シーカーズがその草分け的な存在でした。聴いてください。シーカーズが歌う「ジョージー･ガール」

◆Bobby McFerrin「Don't Worry, Be Happy」

最後になりますが、ボビー･マクファーリンの「Don't Worry, Be Happy」をかけます。「くよくよするな、ハッピーでいこうぜ」、体全体が楽器というマクファーリンさんですから、口笛を吹いているのももちろんマクファーリンさんご本人です。みなさんもくよくよしないで、ハッピーになってくださいね。

＜クロージング曲＞Joao Donato「Whistle Stop」

今日のクロージング音楽はブラジルのミュージシャン、ボサノヴァ音楽の草分けの1人、ジョアン･ドナートが演奏する「ホイッスル･ストップ」です。口笛を吹いているのはロメオ･パンケという人です。この人の担当楽器は「flute ＆ whistle」とちゃんとクレジットされています。そうですよね、口笛だって立派な楽器です。差別してはいけない。しかしとても軽快な演奏ですね。キーボードを弾いているのはエウミール・デオダートとジョアン・ドナート、トランペットはランディ･ブレッカーです。

さて、今月の言葉は俳人・山口誓子（やまぐち・せいし）さんの俳句です。この句は1944年に詠まれたものです。

海に出て 木枯らし帰るところなし

木枯らしが勢いよく吹いて､その勢いでさあっと海の上に出ちゃったんだけど、海はあまりにも広くて、これじゃ帰り道がわからないよ、と困っている情景ですね。

「木枯らし」というきりっと厳しいイメージと、「帰るところなし」という軽妙さがうまく同居しています。

ただこの句には「出撃したまま返ってこなかった特攻隊員を悼む句である」という解釈もありまして、「うーん、なるほど、そういう読み方もできるのか」と感心しますし、また誓子さん自身も10年以上経ってから「そのとおりだ。特攻隊員の片道飛行を念頭に置いて私はこの句を詠んだ」と言っています。でもそれにしても僕としては個人的に、やはり軽妙さのほうを取りたいかなと思います。

海に出て 木枯らし帰るところなし

ところで僕も木枯らしを季語として一句作ってみました。

おい誰か 木枯らし2号を知らないか？

「木枯らし1号」はみんなに注目されるのに、2号は誰も振り向いてくれない。それじゃ、2号くん、すねちゃいますよね。発生したのはたった5、6分しか違わないのにさ……。ええと、あまり意味のない句ですが。

ちなみに……、「木枯らし2号」は以前、僕が差し上げたラジオネームの1つですが、今回また「ラジオネームプレゼント」をやりたいと思います。来年1月の放送でメールをご紹介した方に、僕からお年玉として、それぞれ特製ラジオネームを差し上げます。ただし、ラジオネームをもらっておきながら使わないでいると、場合によっては祟（たた）りがあるかもしれません。もしそれでよければ、応募してきてくださいね。

詳しくは番組のオフィシャルサイトを見てください。

それではまた来月。

