『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の表彰式が1日、都内で行われ、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」で年間大賞を受賞した高市早苗首相が登壇した。

高市早苗首相

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」は、自民党総裁に選出された高市首相が、決意を表明した際に述べた言葉。働き方改革でワークライフバランスも定着してきた今、「ワークライフバランスを捨てる」と表明したことに、賛否の声があがった。

高市首相は「自分が日本国という国家の経営者になるかもしれない立場になった時、つまり自民党の総裁選挙で勝利した日に言った言葉でございます。確かに働き方改革はとても大事な時期でございますが、日本各地で研究開発、技術開発に取り組んでおられる皆様、そして寝食を忘れて研究に没頭しておられる方々もおいでですし、企業の大きい小さい関係なく、自分の会社の社員やその家族の生活を守るために、どうやって業績を伸ばしていくか、お取引先のためにどうやって頑張っていくか、休みの日も、夜お家に帰られてからも考えて考えてお仕事をされていると思います。日本国の国家経営者としては、何としても自分が働いて働いて働いて働いて働いて、国家国民の皆様のために貢献したい、そんな思いがございました」と発言の意図を説明。

「決して多くの国民の皆様に、働き過ぎを奨励するような意図はございません。また長時間労働を美徳とするような意図もございませんので、どうか誤解のなきようにお願いをいたします」と強調した。

「働いて」を5回繰り返したことについては、「その場の雰囲気で、大きな意味はございません(笑)」とのこと。また、関西弁で発したことを指摘されると「そうでしたか!」と驚きながら、「私は普段、標準語に変換するのに1～2秒かかってしまいますので、瞬発的に言いたいことがある時は、つい関西弁になってしまうということでございます」と自己分析した。

午前3時からの勉強会も報じられる中、健康管理について聞かれると、「私は朝と夜、湯船に浸かります。睡眠時間がちょっと短くはなりますけれども、湯船に浸かって体中をマッサージして体を目覚めさせるのが、私にとって至福の時間でございます」と笑顔を見せた。