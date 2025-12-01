『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の年間大賞が、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」に決定した。1日に都内で行われる表彰式に、受賞者として高市早苗首相が登壇する。

高市早苗首相

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」は、自民党総裁に選出された高市早苗氏が、決意を表明した際に述べた言葉。働き方改革でワークライフバランスも定着してきた今、「ワークライフバランスを捨てる」と表明したことに、賛否の声があがった。

選考委員の室井滋は「『昭和100年』というメモリアルな年には、さぞかしパッと華やいだ言葉が並ぶものと思いきや、実際には私達国民の生活に余裕がなくなって来ているのが浮きぼりになった。何てったって初の女性首相の『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』が政治のキャッチフレーズになるくらいなのだから」、やくみつる氏は「初の女性首相が颯爽と登場し、威勢のいい発信を連発してくれた」と講評している。

トップテンにはこのほか、「トランプ関税」(受賞者：赤沢亮正経済産業大臣)、「エッホエッホ」(うじたまい、うお座)、「緊急銃猟／クマ被害」(ガバメントハンター 田澤道弘・羅臼町役場)、「国宝(観た)」(映画「国宝」製作委員会)、「古古古米」(一般財団法人日本米穀商連合会)、「戦後80年／昭和100年」(保阪正康氏)、「二季」(立花義裕三重大学大学院教授、滝川真央三重大学大学院博士前期課程大学院生)、「ミャクミャク」(大阪・関西万博 公式キャラクター ミャクミャク)、「オールドメディア」(青山繁晴環境副大臣・参議院議員・作家)が選ばれた。

また、今年はスポーツ関連の言葉が不作だったが、選考委員特別賞に「ミスタープロ野球」が選出され、今年6月に亡くなった長嶋茂雄さんが受賞した。

「『現代用語の基礎知識』選 T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」ノミネート30語（※五十音順）

●エッホエッホ

●オールドメディア

●おてつたび

●オンカジ

●企業風土

●教皇選挙

●緊急銃猟／クマ被害

●国宝（観た）

●古古古米

●7月5日

●戦後80年／昭和100年

●卒業証書19・2秒

●チャッピー

●チョコミントよりもあ・な・た

●トランプ関税

●長袖をください

●二季

●ぬい活

●働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

●ビジュイイじゃん

●ひょうろく

●物価高

●フリーランス保護法

●平成女児

●ほいたらね

●麻辣湯

●ミャクミャク

●薬膳

●ラブブ

●リカバリーウェア