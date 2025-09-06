大阪・関西万博をアピールするため公式キャラクターのミャクミャクが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演。人気インフルエンサーでクリエイターのしなことともに、しなこの楽曲「歯ラ歯ラ」を元気いっぱいにパフォーマンスした。

しなことミャクミャク

しなこのおもちゃ箱をひっくり返したようなポップなドレスは、ミャクミャクのぬいぐるみもあしらった特別仕様。ヘッドセットにもミャクミャクモチーフのアイテムをいくつも散りばめており、観客の目を引いた。しなことミャクミャクの共演は、きょうで2回目。激しめのパラパラ楽曲となる「歯ラ歯ラ」も、息ぴったりのシンクロパフォーマンスで沸かせた。しなこは「さらに仲良しになれたんだよね。それがとっても“うれしなこ”でした～！」と笑顔だった。

ミャクミャクは万博をアピールするためこれまで何度もTGCに出演してきたが、今回が最後になると明らかに。感謝の気持ちを綴った手紙を、MCの鷲見玲奈が代読し「ともだちがたくさんできて、とってもうれしかったよ」「たくさん友達とステージに出て写真が撮れて楽しかったなぁ」「本当にありがとう」などと伝えた。

すると、最後に「ミャクミャクだよ きょうはありがとう 万博で待っているよ バイバイ」と突然しゃべりだしてお別れのコメント。EXITの兼近大樹、りんたろー。らが「しゃべった！ ミャクミャク結構しゃべれるんだね」と目を丸くした。これまで何度もTGCに登場したミャクミャクだったが、しゃべるのは最初で最後となった。

同ステージには万博スペシャルサポーターを務めるタレントのゆうちゃみと、妹のゆい小池（ゆいちゃみから改名）も参加した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕