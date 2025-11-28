セブン‐イレブン・ジャパンは12月2日、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」を全国の「セブン‐イレブン」店舗で開始する。

今年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場。対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナルセーターなどの豪華賞品が当たるキャンペーンも同時に実施する。

また、4日からは、対象商品を一度に2個購入するとA5ノートやフラットケースなどのオリジナル景品がもらえるキャンペーンも展開。12日からは、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」で、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみなど全21種類を取り揃えた「ゆきだるまになっちゃった!」を展開する。

ちいかわは、「日本キャラクター大賞2025」(一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会主催)で2年連続3度目のグランプリを受賞した人気キャラクター。同社では、クリスマスシーズンにちいかわとタイアップしたキャンペーンを2024年からスタートし、コラボ商品がすぐに売り切れる店舗が続出するなど注目を集めた。今回は昨年よりもコラボ商品数を増やすなどパワーアップして展開する。

「ちいかわ」作中に登場する食べ物をイメージした15商品

コラボ商品ラインアップは15商品。

ミートボールごはんおむすび

ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。ごはんによく合うミートボール入りで、食べ応え抜群。

バターのせ焼きおにぎり

ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。醤油とバターの味わいが楽しめる。

ちいかわのハフハフすき焼き丼

ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。甘じょっぱく味付けした牛肉と野菜をふんわり煮込み、仕上げに温泉玉子をのせた。

鬼辛カレー

ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。牛肉の旨みとスパイスが引き立つカレーに仕上げている。

しいたけ汁(けんちん風)

ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。しいたけの他、にんじんや紅白かまぼこなどの彩りを加えたけんちん風のスープ。

草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ

ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージした商品。3種の野菜、オニオンポテトなどが入ったサラダ。

シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)

シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。紫芋のやさしい甘さが味わえる。

あんまいダブルクリームコッペ

ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした商品。2種のクリームとふんわりしっとり食感が楽しめる。

チーズグラニュートースト

ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジ。チーズ×グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになる商品。

中華まん

昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんが今年も数量限定で登場。焼印、敷紙を新デザインにリニューアルし、いつもの美味しさそのままに見た目も楽しい中華まん。今年は「ハチワレ」も新しい味で新登場。

いちごミルクスムージー

ラッコが一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。いちごの甘酸っぱさと、ミルクの甘みが広がる、やさしい味わいのスムージー。

セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL

カップのデザインは、2種類から3種類に増やし、ホットカフェラテRとホットカフェラテLのご購入時に提供する。

対象商品購入でオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン

対象商品を一度に税込100円または軽減税率の場合、税抜90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。レシートに印字されたシリアルを集めて、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できる。ちいかわオリジナルグッズやセブン‐イレブンのみで使用できるQUOカードPayが当たるキャンペーン。その場で当選が分かり、何度でもご応募が可能。実施期間は12月2日〜18日の17日間。応募受付期間は12月20日まで。

対象商品の目印となるマーク

今回は、昨年反響の大きかったオリジナルセーターに加え、「ちいかわ中華まんクッション＆ブランケット」が新登場する。

「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーン

セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50名に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋」をプレゼントする。応募受付期間は12月2日〜25日の24日間。

第1弾がスタートする12月2日からは、コラボ商品だけでなく、レジカウンターのチキン関連商品の包み紙もちいかわ仕様になり、店内のいたるところにも販促物が設置される。

レジカウンターのチキン関連商品の包み紙もちいかわ仕様に

対象商品を2個セットで買うともらえる景品キャンペーン

お菓子、栄養ドリンクの2つのカテゴリーで、それぞれの対象商品を2個セットで購入すると、ちいかわコラボ景品がもらえるキャンペーンを実施。クリスマスムードたっぷりのちいかわたちが描かれたフラットケース、A5ノートを各6種類ずつ、全景品合計で12種類を取り揃えた。個数限定。実施期間は12月4日10時〜なくなり次第終了。

お菓子購入でもらえるオリジナルフラットケース

対象商品は以下商品から2個。※組み合わせ自由

ロッテ トッポ/ロッテ ガーナ 抹茶チョコレート/明治 きのこの山/明治 たけのこの里/ロッテ クランキー ビッグパウチ/ロッテ クランキービッグパウチ ザクザククッキー/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレートクリスプ/森永 ザクザクチョコボール ピーナッツ/森永 ぎっしりチョコボールバー

栄養ドリンク購入でもらえるオリジナルA5ノート

対象商品は以下商品から2本。※組み合わせ自由

エーザイ チョコラBBスパークリング グレープフルーツ＆ピーチ味・マスカット味・ゼロトリプル/エーザイ チョコラBBライト 100mL/大正製薬 リポビタンD 100mL/C1000 ビタミンオレンジ 140mL/チオビタ・ドリンク 100mL/久光製薬 エスカップ 100mL/大塚製薬 ファイブミニ100mL

エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった!」

ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」からは、愛らしいゆきだるま姿のちいかわたちが並ぶ「ゆきだるまになっちゃった!」が登場。A賞からG賞までの各賞とラスト賞を合わせ、8等級21種類のラインアップ。

景品付きのクリスマスコラボケーキ

セブン‐イレブンの定番ケーキ「クリスマスかまくら」のちいかわ限定BOXと、「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」の予約を受付中。いずれも景品付き。数量限定。

