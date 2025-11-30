村上春樹 ちょい悪はエルヴィス派、良い子はパット・ブーン派⁉

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

11月30日（日）の放送は「村上RADIO～口笛吹きがんばる～」をオンエア。今回、村上DJが選んだのは、「口笛」の音色が入っている楽曲です。「口笛吹きがんばる」――そんな曲たちを、村上DJが独自の視点でセレクトしました。

この記事では、前半2曲について語ったパートを紹介します。

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、11月もそろそろ終わろうとしています。なんのかんの言いながら、秋もそろそろ終わろうとしています。いかがお過ごしでしょうか？ 鍋焼きうどんが美味しい季節がまた巡ってきました。さて、今日の特集は温かい鍋焼きうどん……、じゃなくて、口笛入りの曲です。うちにある口笛入りの曲をせっせと集めてみました。けっこう数があります。どうして口笛入りの曲なのか？ うーん、とくにこれという理由はありません。あるときふと思いついただけです。次は口笛でいってみようか、ってね。でも秋の終わりにしみじみと口笛を聴くのも、なかなか良きものではないでしょうか？

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

僕がまだ大学生で、三鷹の草深い田舎のアパートに凶暴な雄猫（おすねこ）と2人で暮らしていた頃、夜のだいたい同じ時刻に、必ず口笛を吹きながらうちの前を通りかかる男の人がいました。姿は見たことがないんですが、その口笛がなにしろやたらうまいんです。音色（おんしょく）も鮮やかで、音程もしっかりしている。で、最初のうちは感心して聴いていたのですが、毎日のようにそれが続くとだんだんうっとうしくなってきました。口笛って、なんかそういうところがありますよね。最初は「うまいなあ」と感心するんだけど、だんだん「うるせえなあ」とか思うようになります。どうしてだろう？

でも今日おかけする口笛入りの曲は、どれもきっとすんなり楽しんでいただけると思います。腕によりをかけて選曲しました。鍋焼きうどんでも食べながらほっこり聴きたいものです。

＊

◆Billy Joel「The Stranger」

口笛入りの曲と言えば、否応（いやおう）なくっていうか、何はともあれっていうか、弱ったなあというか……、まずこれが頭に浮かんできますね。ビリー･ジョエルが歌う「The Stranger」。口笛を吹いているのはジョエルさん本人だということです。

哀愁の口笛イントロが、がつんと印象的です。でも途中からがらっとアップテンポのロック･ミュージックに転換します。そしてまた最後に口笛入りの哀愁のアウトロ。構成が凝っています。一筋縄（ひとすじなわ）ではいかない。ちなみに僕とジョエルさんは同じ年の生まれです。僕の方が4ヵ月ほど年上ですが。

◆Pat Boone「Love Letters In The Sand」

次はがらりと変わってパット･ブーンです。彼の1957年のヒット･ソング、「砂に書いたラブレター」。全米ヒット・チャートの首位に五週間も留まっていました。すごいですね。もともとは1930年代に流行った古い流行歌なんですが、パットがリバイバルさせ、こちらがむしろ定番になりました。途中の間奏部分で口笛が入ってきます。この口笛はパットご本人が吹いているということです。なかなか上手です。

パット･ブーンは僕が10代の始めの頃は、ずいぶん人気がありました。エルヴィス･プレスリーと人気を分け合っていたくらいです。ちょい悪のティーンエイジャーたちはエルヴィス方向に流れ、よい子のティーンエイジャーたちはパット･ブーン方向に流れていたんです。僕はもちろんエルヴィス派だったけど、それでもこの曲なんか、なかなかグッドな出来ですよね。よい子になった雰囲気で聴いてください。パット･ブーン「砂に書いたラブレター」、Love Letters In The Sand。

