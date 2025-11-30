片寄涼太「“満を持して”って感じがすごくあります（笑）」ソロ活動5年目でついにファーストアルバムリリース！ 想いを語る

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、LDH所属の6人組ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバー・片寄涼太さんがゲストに登場。幼少期のエピソードや、ソロファーストアルバムに込めた思いなどについて語ってくれました。

＜プロフィール＞

GENERATIONS from EXILE TRIBE（以下、GENERATIONS）は2012年「BRAVE IT OUT」でデビュー。2022年11月21日にデビュー10周年を迎え、2023年は「集まれ！騒げ！繋がれ」というスローガンを発表。2025年は「～PRODUCE 6IX COLORS～」をテーマに、2月より6ヵ月連続で各メンバーがプロデュースするシングル曲を配信リリース。

メンバーの片寄涼太さんは1994年生まれ、大阪出身。2012年にGENERATIONSのボーカルとしてメジャーデビュー。俳優業として活躍するなか、2020年からはソロアーティストとしても活動中です。

◆待望のソロファーストアルバムをリリース！

岩田：そんな涼太はソロアーティストとして2020年にデビューして、もう5年目ってことなんだね。

片寄：そうですね。配信リリースだけでしたけど、自分が出演するドラマのオープニングや主題歌を担当させてもらって、少しずつ作品を作ってきました。そういう楽曲をまとめて、今回ファーストアルバムという形になりました！

岩田：記念すべきだね！ もうアルバムを出してそうな感じだったから、意外だね！

片寄：満を持してって感じがすごくありますね（笑）。5年間の集大成でもあるので、聴いてくださる方にとっては「このドラマ懐かしいな」とか「このときの涼太ってこんな感じだったな」と思い出してもらえるようなアルバムになったと思います。

岩田：アルバムだとやっぱり自分のカラーが出るよね。楽曲選びも涼太のやりたいことが詰まってるよね？

片寄：はい。自分が楽しい、面白いと思える作品にできたのは良かったですね。

岩田：ということで、8月6日にファーストアルバム『Bouquet』をリリース。このアルバムから1曲聴かせてもらおうかな。

片寄：そうですね。リード曲というか、1曲目にあたる「Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)」をお届けしたいと思います。

岩田：いいですね。

片寄：爽やかですよね。ツーステップをやりたいんですってTakuさんにお話して、作っていただきました。2020年のデビュー曲「Possible」もTakuさんがプロデュースしていたので、「ファーストアルバムなのでもう1曲ご一緒できませんか？」とお願いして作っていただきました。

