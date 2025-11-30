三代目JSB岩田剛典「停滞せず、毎年更新していくことが僕らにとっても大事」ライブで譲れないポイントとは？

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"」の感想などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"」おつかれさまでした！ 7公演あっというまでしたが、最高の時間でした。特にファイナルは熱気と一体感に包まれて感動しました。

＜岩田からのメッセージ＞

ツアーは本当にあっという間でしたね。昔は30〜40公演やる年もありましたが、今回は7公演。それでも毎公演、労力や時間をかけて全力で作り上げています。15年間やってきて、常にクオリティに自信を持って届けたいと思っています。同業者の方が見ても「圧巻」と言わせるようなステージを目指しているし、ファンのみんなが喜んでくれることもモチベーションの1つです。停滞せず、毎年更新していくことが僕らにとっても大事なので、譲れないポイントですね。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/