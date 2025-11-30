三代目JSB岩田剛典「停滞せず、毎年更新していくことが僕らにとっても大事」ライブで譲れないポイントとは？

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"」の感想などについて語りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"」おつかれさまでした！ 7公演あっというまでしたが、最高の時間でした。特にファイナルは熱気と一体感に包まれて感動しました。
＜岩田からのメッセージ＞
ツアーは本当にあっという間でしたね。昔は30〜40公演やる年もありましたが、今回は7公演。それでも毎公演、労力や時間をかけて全力で作り上げています。15年間やってきて、常にクオリティに自信を持って届けたいと思っています。同業者の方が見ても「圧巻」と言わせるようなステージを目指しているし、ファンのみんなが喜んでくれることもモチベーションの1つです。停滞せず、毎年更新していくことが僕らにとっても大事なので、譲れないポイントですね。
