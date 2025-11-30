アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)が、29日に放送された。

世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、東京・新宿区歌舞伎町1丁目にある、今なおディープな雰囲気を残す飲食店街「新宿ゴールデン街」を深掘りした。

新宿ゴールデン街は、サッカー場ほどの面積の土地に、小さな店舗がおよそ300軒ひしめき合う、まさに酒好きの聖地ともいえるスポット。

佐久間と日村は新宿ゴールデン街未体験とのことで、佐久間はそのイメージについて「いろんな人が入り乱れているというか」と話し、日村も「行きづらいよね、我々なんかね」と、少々ビビり気味。2人とも興味はあるものの、そのディープなムードにとっつきにくさを感じているようだ。

新宿ゴールデン街の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、長年新宿ゴールデン街に通い続け、今回の収録前夜も飲みに訪れていたという、お笑いタレント・ヒコロヒー。もう一人は、新宿ゴールデン街に20年以上通い詰め、新宿ゴールデン街のガイドブックまで出版した大森さんが担当する。

新宿ゴールデン街には長い歴史があり、戦後に新宿駅付近で栄えていた闇市が現在の新宿ゴールデン街の場所に移転してきたことから始まる。その後、一部非合法の売春地帯として発展し、1958年の法改正をきっかけに小さな飲食店が立ち並ぶ形へと姿を変えていったという。路地裏のあの独特な空気感は、こうした歴史の積み重ねによって育まれてきたものなのだ。

推しポイント(1)【肩書は関係ない! ありのままの自分を見てもらえる場所】

新宿ゴールデン街は現在、国内の観光客のみならず、外国人観光客にも人気だが、その知名度を広げるきっかけとなったのが、著名な文化人や作家たちが訪れるようになったことだ。芥川賞作家・中上健次氏や直木賞作家・佐木隆三氏が、若かりし頃からこの街で酒を酌み交わしていた。

著名人や文化人たちが訪れる流れはその後も続き、漫画家の赤塚不二夫氏をはじめ、映画監督の井筒和幸氏、さらにはハリウッドスターであるニコラス・ケイジなど、枚挙にいとまがない。佐久間と日村は「ニコラス・ケイジがゴールデン街で飲んでんの!?」と、まさかの事実に仰天する。

数多くの著名人たちをもとりこにする新宿ゴールデン街。日村はその理由について「偉くなればなるほどさ、やっぱりこうあるじゃない? 孤独?」と言い、佐久間も「目上とか関係なく接してくれる人を求めているとか?」と推察する。

そして大森さんは、新宿ゴールデン街の魅力について「肩書に関係なく、ありのままの自分を見てもらえる場所だ」と語る。実際新宿ゴールデン街の店を訪れる客の中には、一般企業の社長や業界の重鎮も多いんだとか。

見ず知らずの者同士、自身の肩書などを気にせず、素のままの自分をさらけ出して語り合う――こうしたしがらみのない関係性を築ける空間こそ、新宿ゴールデン街の魅力なのだ。

推しポイント(2)【誰と何を話したいかによって決まる店選び】

そんな新宿ゴールデン街には、ほかの飲食店街とはまったく違う独自の楽しみ方が存在するという。新宿ゴールデン街ならではの楽しみ方とは、“誰と、どんな話題を共有したいか”で店を選ぶというスタイルだ。

ここからは新宿ゴールデン街のさまざまな店舗のVTRを見ながら、実際に客がどんな交流をしているのかを観察し、それぞれの店のカラーをチェック。

まず紹介するのは、オーナーが無類の昭和歌謡ファンだという「音盤酒場 青春」。昭和歌謡を語り尽くしたい人たちが吸い寄せられるように集い、店内は懐メロ談議で熱気満載だ。

また、競馬好きたちが夜な夜な集結するバー「シネストークYOYO」など、“共通の趣味”を起点に自然と交友の輪が広がっていくというのもゴールデン街ならではの光景。

そして佐久間と日村を特に驚かせたのが“中年恋愛相談所”の「bar woods」。年齢を重ねた大人たちが、互いのこじらせた恋愛話を語り合うというなんともディープなテーマの店だ。「bar woods」の紹介VTRでは、客同士がまるで旧知の仲のように盛り上がっていたが、実は全員“ソロ来店”。

この事実に日村は「あれ全員仲間じゃないの!?」と驚がく。続けて「なかなか普通の居酒屋さんとかだと、(仲良くなれるまでは)いかないね。あのやっぱ狭さがまず、そうさせるんだろうね」と納得の表情を見せた。

直木賞作家を祖父にもつオーナーが開業したバー「OPEN BOOK」は、壁一面にびっしり本が並んでおり、本について語りたい人におすすめの店。

そして、アニメ好きの佐久間にもぴったりな店が、「Bar ANIME HOLIC」。アニメ作品をモチーフにしたドリンクなどもあり、深夜のオタクトークを心ゆくまで楽しめる場所になっている。

推しポイント(3)【どんな人でも受け入れてくれる懐の深い街】

語りたいテーマや気分に合わせて“自分の推し店”を見つけられる――それこそ、新宿ゴールデン街が多くの人を引き付けてやまない大きな魅力のひとつだ。

ヒコロヒーは自身の楽しみ方を「(店主が)余計なことを話かけてこないとか、多分わしのこの飲み方を見て、『あ、こいつは何もしゃべらない方がいいんだろう』とかちょっと空気とかで感じ取ってくれるマスターもいらっしゃったりする」と語る。

ひとりで静かに飲みたい人も、どんなスタイルでも受け止めてくれる懐の深さ――それが新宿ゴールデン街の居心地の良さにつながっているのだ。

そして佐久間と日村は、大森さんが制作した新宿ゴールデン街のガイドブックを参考にしながら、気になるお店をピックアップしていく。

佐久間の視線がとらえたのは“イケメンがよく来る”とウワサの「オレンジ王子」。さらにページをめくりながら「これおいしそうだなー!」と次々と気になる店を発見し、テンションが上がる佐久間。個性豊かな店の数々に、日村も思わず「何これ!」と魅了されていく。

実はゴールデン街には、酒好きだけでなく、絶品グルメを求める美食家たちもとりこにする名店が数多く存在するという。

店主・丈さんが腕を振るう創作料理が評判の本格ビストロ「PAVO」、日本料理の名店で修業を積んだ店主が作る極上の和食を堪能できる「食酒 惣」など、魅力的な食の名店が至るところに点在している。

日村も「一回連れて行ってほしいよ」と、最初はビビり気味だったが、すっかり新宿ゴールデン街のとりこに。

するとヒコロヒーは、「それはぜひ! まずはみんなで中年恋愛相談所に!」と提案し、「そこじゃねえよ!」と日村がツッコミを入れる場面もあり、スタジオは大盛り上がり。

こうして新宿ゴールデン街の奥深さに触れ、当初の“行きづらい”というイメージは消え、すっかりその世界観に魅了された様子でだった。

TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版が配信されている。

