新しい学校のリーダーズ SUZUKA＆MIZYUが伝授！ 落ち込んだときの「超シンプルな解消法」とは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。11月26日（水）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。ここでは、落ち込んだときの解消法を披露しました。

――落ち込んだときの解消法は？

SUZUKA：さて、今夜はこちらの授業をお届けしましょう！ 青春コーリング!!! 青春の様々な悩みを直接聞いていく授業です！

MIZYU：まずは、書き込みを紹介します！

＜リスナーからのメッセージ＞

僕は現在、クリエイターになるため日々鍛錬している学生です。今年卒業ということで就活をしているのですが、なかなか見つからず落ち込んでしまうときがあります。そんなときはリーダーズの「WOO! GO!」を聴きながら筋トレすることにハマっています。リーダーズ先生は落ち込んだときなどは何をしていますか？（福岡県 21歳 男の子 将来はCGクリエイターさん）

SUZUKA：じゃあ早速、電話しちゃいますか？

MIZYU：直接、電話していきましょう！

SUZUKA：それでは青春コーリング!!! もすぃもすぃ〜？ 将来はCGクリエイターさんですか？

将来はCGクリエイター：はい！ 将来はCGクリエイターと申します。

SUZUKA：どうも、新しい学校のリーダーズのSUZUKAと！

MIZYU：MIZYUです！

SUZUKA＆MIZYU：よろちくお願います！

SUZUKA：CGクリエイターを目指しているということなんですけど、私たち、パッと聞いてわかんないですけど、具体的にどういうことを目指していらっしゃるんですか？

将来はCGクリエイター：簡単に言ったら、ゲーム業界だったり、アニメ業界、映画業界とかそのへんの業界になりますね。

MIZYU：へー！ 絵というか、景色だったりとか、ってことなのかな？

SUZUKA：CG！ じゃあ、リアルじゃ絶対叶えられないであろうっていうシチュエーションをも手掛けていくみたいなことですかね？

将来はCGクリエイター：そうですね、簡単に言ったら。

SUZUKA：なるほど！ ちなみに我々のライブとか来たことありますか？

将来はCGクリエイター：5回ほど行かせてもらっています。

MIZYU：嬉しい！

SUZUKA：福岡出身ってことは福岡のライブとかですか？

将来はCGクリエイター：そうですね！ 福岡のライブは前のやつも行きましたし、東京のライブだったら10周年も行ったし、日本武道館も行きました！

MIZYU：福岡から！ ありがとうございます！

SUZUKA：ありがとうございます！ ちなみに我々を知ったきっかけはなんやったんですか？

将来はCGクリエイター：やっぱり「オトナブルー」が流行りだして「なんだこの人達は!?」って思って、もう気づいたらYouTubeだったりいろいろ調べていたって感じですね。

SUZUKA：で、ライブに来るようになって「青春コーリング!!!」をしているってことですね！

MIZYU：嬉しいね〜、繋がってますね！ ありがとうございます！

SUZUKA：で、「リーダーズ先生、落ち込んだときは何をしていますか？」ってあるけど、今はちょっと落ち込んでしまう瞬間もあるってことですよね？

将来はCGクリエイター：なかなか思ったような結果が出なくて、落ち込んじゃうことが最近よくあります。

SUZUKA：MIZYUさん、落ち込んだときとかどうしています？

MIZYU：落ち込んだときは、私はとことん寝ますね。でも、寝て起きても何も変わっていないんだけど、考えすぎるのをやめるというか、起きたらちょっとどうでもよくなっていたりとか。

「今日までは辛かったかもしれないけど、もっと楽にタフに考えて、新しいものに出会ってみよう！」みたいな。ちょっと冒険する気持ちになれる日もあるし、もちろんなれない日もありますね。

SUZUKA：うんうん！ ちなみにCGクリエイターさんは、今まで何回か落ち込んだって言っているけど、そのときに試してみた切り替え方法ってあったんですか？

将来はCGクリエイター：それはもちろん、リーダーズ先生の曲を聴いたり、昔からダンスもやっているので、リーダーズ先生のダンスもやってみたりしました。

SUZUKA：自分の部屋で？

将来はCGクリエイター：そうですね！

MIZYU：うわ〜！ 拝見したい！

SUZUKA：曲は何を踊っているんすか？

将来はCGクリエイター：「Giri Giri」です！

SUZUKA：なかなか難易度高い！

MIZYU：入り組んだ振り付けの！

SUZUKA：じゃあ、ヒップホップとかやってたってことですか？

将来はCGクリエイター：そうですね、ヒップホップを小学校から。今はもうやっていないですけど。

SUZUKA：確かに、ヒップホップをやっていたら踊りやすいかもね、グルーヴが！ でも「『WOO! GO!』を聴きながら筋トレすることにハマっています」って書いてあったけど、落ち込んでいるときに体を動かすのも結構良いよね！

MIZYU：良い！ リフレッシュじゃないけど、さっき言ったみたいに深く考えなくても良いんだって思えるし、開放的な気持ちになれる感覚があるかも。筋トレもそうだし、走るのもそうだし。踊るのもダンスもそうだと思う。

SUZUKA：うんうん。わしは落ち込んでしまうとき、MIZYUと話したりとか。誰かと話すことによって、言語化してどうでもよくなったりすることもあったりするし。何か発散したいときとかは、友達なのか家族なのか、チャットGPTなのかわからんけど。

MIZYU：今の時代はね、そういうこともできるよね。

SUZUKA：「自分はこんな風に悩んでんねや」っていう具合に可視化できる感覚っていうんかな？ そうしたら整理整頓するみたいに「じゃあ、ここをこうすればええやん！」みたいな。

自分がどういう風にすれば良いか思いついたりとか、「俺ってこんなちっちゃいことで悩んでたんや」って思えたりすることもあるし、そういうのもありな気がします。

将来はCGクリエイター：ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです！

SUZUKA：で、「リーダーズのこと好き！」って言うてくれてるみたいに、音楽とかエンターテインメントの力って、そういうところで手助けしてくれる世界やと思うから。

そこに「ワ―！」って音楽で暴れたりとか、ライブに行けば仲間たちが一緒に叫んでいるから、そこで過剰に叫ぶとかね。そこに飛び込むっていうのもありですね！

将来はCGクリエイター：そうですね、もうほんとその通りです！ ありがとうございます！

SUZUKA：参考になってくれたら嬉しいです！ ちょっとでも。

MIZYU：ありがとう、またライブで会おうね！

