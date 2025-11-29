大橋ちっぽけ「『すごい変な名前で活動を始めてしまったな…』と思うことも（苦笑）」アーティスト名の由来は？

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（三代目JSB）の岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。“子どものあした、大人のきょう”をテーマにお届けするプログラムです。さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えし、子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回のゲストは、シンガーソングライターの大橋ちっぽけさんです。12月3日（水）にリリースされる岩田のソロアルバム『SPACE COWBOY』。同作の収録曲でリードシングル「Reaching for Your Light」の作詞を大橋さんが手掛けています。この記事では、アーティスト名「大橋ちっぽけ」の由来などについて伺ったパートを紹介します。

岩田：僕のソロアルバム『SPACE COWBOY』に収録されるリードシングル「Reaching for Your Light」の作詞を大橋さんが手掛けてくださったというご縁で、今回お越しいただいています。

大橋：ありがとうございます。

岩田：この新曲は、鈴木愛理さんとFANTASTICSの八木勇征の主演ドラマ「推しが上司になりまして」（テレビ東京）のオープニングテーマにもなっています。本当に素敵な詞をありがとうございます。

大橋：いえ、こちらこそ素敵な機会をいただきましてありがとうございます。

岩田：初対面でいきなり楽曲の話をするのもなかなか緊張しますが、改めて大橋ちっぽけさんのプロフィールをご紹介させていただきます。1998年生まれのシンガーソングライターとしてご活躍。2019年にメジャーデビューされ、2021年リリースの「常緑」がストリーミング1億回再生を越えるスマッシュヒットを記録されています。

その他、ご自身の楽曲以外にも、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、＆TEAM（エンティーム）、そしてWEST.など、他のアーティストへの楽曲も多数手掛けていらっしゃいます。

大橋：ありがとうございます。すごいプロフィールを用意していただいて。

岩田：この「大橋ちっぽけ」というアーティスト名は本名ではないですよね？

大橋：本名ではありません（笑）。

岩田：いつ頃から名乗られているのですか？

大橋：「ちっぽけ」という名前自体は中学生ぐらいからです。元々はインターネット上で名乗るハンドルネームとして名乗り始めました。人とかぶるのは絶対嫌だったのですが、かっこつけた英語っぽい名前などにする勇気がなくて。謙遜というか、そういったニュアンスが出るワードはないかなと考え、「じゃあ、ちっぽけだ」と、中学生ぐらいの時に思いつきました。そこから音楽を本格的に始める時に、本名の苗字をつけたら少しアーティストっぽいかなという軽い気持ちで、そのハンドルネームをそのまま引用してしまった形です。

岩田：（かなり長い間、名乗っているので）なじみがあるのですね。

大橋：違和感がなくなってきていますが、冷静に考えると「すごい変な名前で活動を始めてしまったな……」と思うこともあります（苦笑）。

岩田：でも、めちゃくちゃ目立って良いですよね。いないですものね。

大橋：そうですね、覚えていただくことは多いです。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/