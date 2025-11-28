MINMI、アメリカでの挑戦と成功、Freedom LAがつないだ祈りと希望の夜

アメリカ・カリフォルニアで開催された、MINMIプロデュースによる音楽フェス「Freedom LA」。10月18日（土）、約2000人を収容する会場「Hangar」は満員となり、MINMIの熱い歌声が響き渡った。オフィシャルレポートを掲載する。

ショーのクライマックスでは、MINMIのカウントダウンとともに無数の灯籠が夜空に舞い上がり、それぞれの想いや願いが光となって宙を漂った。人種や国籍を超えて、観客全員がひとつの祈りを共有するーーまさに神秘的で感動的な瞬間だった。この美しい演出のルーツには、日本の文化に根付く「調和」と「感謝」の心が息づいている。

2019年、MINMIは3人の幼い子どもを連れ、シングルマザーとしてアメリカでの生活をスタートさせた。言葉や生活の違い、学校や住まいの問題、そしてアーティストとして活動を軌道に乗せるまでの道のりは、決して平坦ではなかった。「私は一体何をしに来たのだろう」と悩む日々もあったという。

MINMIがLAで見せた「Its not too late」の奇跡

Photo by SHUN ITABA

それでもMINMIは「夢を諦めない」と決意した。「アメリカの人たちにも、自分の歌で感動を届けられるはず」と信じ、少しずつできることを積み重ねていった。やがて、小さなバーでピアノと歌の演奏の仕事を得る。その夜、彼女が披露した曲が「Its not too late（いつでも遅くない）」だった。演奏後、聴いていたアメリカの人々が「共感した」と声をかけてくれた——その瞬間が、新たなスタートだった。

Photo by SHUN ITABA

Photo by SHUN ITABA

数年後、その曲を数千人の観客の前で披露する日が来ると、当時誰が想像しただろうか。日本で10年以上にわたりプロデュースしてきた「Freedomフェス」を、アメリカへと持ってこようと決意してから、時間はあっという間に流れた。10人しかいなかったバーから、2000人のオーディエンスを集めるまでにーーMINMIはアーティストとして、そして一人の人間として大きく成長を遂げた。

2025春

この物語はまだ途中に過ぎない。だが、すでにその歩みには「夢を追うことの素晴らしさ」と「諦めない心の力」があふれている。Freedom LAで披露された「Its not too late」を、会場の多くの人々が一緒に口ずさみ、涙を流した光景は、音楽の力を改めて証明するものとなった。

2025春

Photo by Naho Inoue（ROUTE14)

2025春

この曲「Its not too late」は、近日中にデジタル配信を予定している。Freedom LAでのライブ映像は、現在YouTubeで視聴することができる。

MINMI プロフィール

シンガーソングライター／プロデューサー。

レゲエやダンスホール、R&B、ポップスを横断するスタイルで、日本のクラブ／ポップシーンを牽引してきた女性アーティスト。2000年代に「The Perfect Vision」「四季ノ唄」「シャナナ☆」などのヒット曲を放ち、フェスやクラブシーンで圧倒的な存在感を示す。自身がプロデュースする音楽フェス「FREEDOM」を日本各地、そしてLAでも開催し、世代や国境を越えて”つながる場”をつくり続けている。現在はアメリカと日本を行き来しながら、3人の子どもを育てるシングルマザーとしての日常と、アーティストとしての挑戦を並走させ、音楽を通じて「Its not too late（いつでも遅くない）」というメッセージを世界に発信している。

Official HP https://minmi.jp/