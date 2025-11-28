結成16年以上の漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』の開催が28日、発表された。12月1日からエントリー受付を開始し、26年5月にフジテレビ系全国ネット・ゴールデンタイムで「グランプリファイナル」が生放送される。

今回も、過去3回と同様の流れを予定しており、まず東京・大阪の2会場で行われる「選考会」で、上位32組まで絞り込まれ、その32組が「ノックアウトステージ32→16」、「ノックアウトステージ16→8」に出場し、1対1の“タイマン”形式で漫才バトルを展開。この「32→16」「16→8」に勝ち残った8組のファイナリストが、最終決戦「グランプリファイナル」に進出し、4代目王者の座を懸けて戦いを繰り広げる。

4年連続で「グランプリファイナル」の司会を担当する東野幸治のコメントは、以下の通り。

――『THE SECOND』第４回大会の開催が決定しました。今の率直な感想をお聞かせください。

「僕の周りにいる中堅芸人のみなさんは、日頃から『THE SECOND』のことが気になってるみたいで、“来年はもうやらないんですか？”とか、“結局あるんですよね？”とか、会うたびに聞いてくるんですよ。でも僕は、本当に何も知らなかったから、ずっと“知らん！”と言い続けていて。正直ちょっとしんどかったんですよね。だから“スッキリした”というのが、率直な気持ちです。これでやっと質問攻めに遭わずに、心静かに暮らせます（笑）」

――前回の第３回大会を振り返って、特に印象に残っているファイナリストは？

「対戦カードで言うと、金属バットと囲碁将棋（※グランプリファイナル準決勝・第１試合）は、すごく印象に残ってますね。でも、みなさん本当に素晴らしくて。はりけ～んずなんか、グランプリファイナルに出てから、えらい元気になって、顔の血色も良くなったってうわさも聞きますし（笑）、吉田たちもね、昔はコンビ仲があんまりよくなかった、みたいな話をちらっと聞いたりしてたんですけど、『THE SECOND』以降は、２人で仲良く髪の毛を染めたりして（笑）、楽しく漫才をされているそうですから。『THE SECOND』って本当にいい大会だなと、つくづく思います（笑）

あとはやっぱり、（ザ・）ぼんち師匠ですよね。ものすごいエネルギーを感じました。（ぼんち）おさむ師匠や（里見）まさと師匠と同世代の芸人さんたちが、前回のザ・ぼんちの漫才に触発されて、“俺たちも一丁やってみるか”って、来年の大会に出てきてくれたりしたら、われわれとしてはうれしい限りなんですけどね」

――東野さんが思う、お笑い界における『THE SECOND』の功績は？

「中堅やベテランと言われる漫才師の方々にとっては、“気合を入れ直す場”になっている…というか、そうなっていたらいいなと僕は思ってるんですけどね。若手の頃は賞レースで結果が出せなかったけれど、今もう一度改めて、コンビで、トリオで、チームで一生懸命漫才に打ち込みたい、大舞台で漫才がしたい、という芸人さんがいたら、ぜひ『THE SECOND』を利用してほしいんです。漫才人生の折り返し地点で、もう一回ガソリンを入れて、後半の漫才人生を走り抜けていってほしいなと」

――今回エントリーを考えている結成16年目以上の漫才師の方々に、エールを贈るとしたら？

「繰り返しになりますけど、もう一度、本気で漫才に向き合いたいと思っている芸人さんには、ぜひ挑戦していただきたいですし、過去に出たことがあるけど、結果に今ひとつ納得が行ってない（笑）、そういう芸人さんにもぜひ出ていただいて、リベンジしてほしいです。グランプリファイナルでは生放送中にネタを３本やらなきゃいけないとか、かなり大変な賞レースではあるんですが、見事優勝すれば、生活がめちゃめちゃ激変する…とは行かないまでも、明るい日常がやってくることはお約束します（笑）」

――では最後に、2026年の第４回大会の開催を楽しみにしているファンのみなさんへ、メッセージをお願いします。

「『THE SECOND』が、どうやら来年も開催されるそうでございます（笑）。毎年『THE SECOND』を温かく見守ってくれているお笑いファンのみなさん、もしよかったら今回も、選考会、ノックアウトステージと、全ステージを見ていただければと思います。そして、そのときはぜひ、グランプリファイナルの生放送の審査員席に座ることを想定して、採点の練習もしておいてください（笑）。果たして、来年はいったいどんな漫才師が優勝するのか、みなさん、私と一緒に大いに楽しみましょう！」





