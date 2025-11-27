来年1月4日からNHK BSで放送されるBS時代劇『浮浪雲』の取材会が27日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の佐々木蔵之介をはじめ、倉科カナ、イッセー尾形、プロデューサーの佐野元彦氏、演出の一色隆司氏が出席した。

ジョージ秋山の名作漫画『浮浪雲』をドラマ化した本作の舞台は、幕末の品川宿。女物の着物をまとい、髪をおでこの前で結んだ風変わりな男・浮浪雲は、日々を気ままに生きながらも、誰よりも深く人を見つめ、 いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく。

撮影は今年7～8月に京都で実施。主人公・ 浮浪雲役の佐々木は「青空ぱきっとめちゃくちゃ明るい画になっています。物語も本当に明るいです。骨太なくせしてつかみどころのない新しい時代劇、ホームドラマになったのではないかと思っています」と手応えを口にし、雲の妻・かめ役の倉科も「笑って、時々うるっとしたり、深かったり、すごく新しくチャレンジングな時代劇になっているので、たくさんの方に楽しんでいただけたら」と話した。

そして、雲の息子・新之助の川原瑛都について、佐々木は「新之助が一番大人で、一番ちゃんとセリフを覚えてきてくれるし、彼がペースを作ってくれます。彼は小学生だから時間が決まっていて、彼の入り時間と出し時間があるので、僕らも彼のおかげで読める」と称賛。イッセーが「彼は私のライバルです。君がいるから俺がダメに見える」と言うと、倉科も「全員です。新ちゃんは本当にしっかりしていますよね」と笑った。

また佐々木は「彼は本を読むのが好きで、いつも勉強されておりました。将来が楽しみです」と感心し、倉科も「こんなぴったりな子がいるんだって思うぐらい、まんま新之助でしたよね」と同調した。