物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は12月10日より、「五大名物」と「裏名物」をリニューアルし、新たに「青唐焼肉」を加えたグランドメニューの販売を開始する。

「五大名物」にドラゴンハラミなどが登場

リニューアルした五大名物は、人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのままに、極厚にカットした「超極厚ハラミからガリバタ醤油～」と、ドでかくカットした大きな肩ロースを和風だしを使ったねぎ塩ポン酢につけて食べられる「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」、濃い肉味のハラミの厚い部分だけを厳選した「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」が加わった。

「裏名物」もリニューアル

裏名物は、牛レバーを使用した「焼肉屋の本気！石焼レバニラ」や、シンプルなポテトサラダに、甘辛だれで味付けしたひき肉を乗せた「きんぐの肉ポテサラダ」、ごろっとした牛すじを柔らかくなるまで煮込んだ「ごろごろ牛すじボロネーゼ」をラインナップ。さらに、味噌ベースのホルモンと牛の旨味のつまった「熱々 石焼ホルモンラーメン」や、牛タンの食感と肉感を楽しめる「牛タン入りつくね ～卵黄ソース～」が登場する。

ピリッと辛いお肉が楽しめる「青唐焼肉」

新カテゴリの青唐焼肉には、青唐辛子の辛味と風味を焼肉のたれにぎゅっと詰め込んだ。ピリッとした辛さがお肉の旨味や脂の甘味を際立たせる。食べ放題コースの中で異なった味わいを楽しめる、アクセントになるメニューとなっている。

期間限定「北海道フェア」開催

12月10日から、期間限定の「北海道フェア」も開催する。ラムのタンとハツの食感を楽しめる「ラムホルモン味噌焼」や、北海道で有名なソラチのタレを使用した「北海道ソラチのタレ ラムジンギスカン」、毎年好評の「紅ずわいたっぷり 石焼かに飯」も楽しめる。期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品での注文が可能。販売期間は2月下旬までを予定している。