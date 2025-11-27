27日のテレビ朝日系バラエティ番組『アメトーーク!』(毎週木曜23:15～)では、「洋服リメイク芸人」を放送する。

27日の放送では、久保田かずのぶ(とろサーモン)が発案した企画「洋服リメイク芸人」に、コカドケンタロウ(ロッチ)、くっきー! (野性爆弾)、森慎太郎(どぶろっく)、塚本直毅(ラブレターズ)、ネゴシックス、グッドウォーキン上田が集結。洋服のリメイク風景や、これまでに作った自慢のアイテムを公開する。

「自慢のリメイク服!!」では、久保田がスタッズでサンダルをリメイク。その姿に向井慧(パンサー)は「職人さんみたいだし、サンダルもカッコイイ!」と感嘆の声をあげる。

また、「ミシンを始めるとみんな報告してくれる」という“ミシンの達人”コカドは、ワンピースをスカートにリメイク。「切るだけでいいと思ったら大違い」という細かい作業工程を明かす。さらに、コカドは「芸能界でミシンといえば篠原ともえさん。ある日連絡がきて……」と知られざるエピソードも披露する。

一方、番組初登場となる塚本は、過去の衣装をドッキングして作ったという「キングオブコント」でトロフィーを返還する際に着用したジャケットのリメイク風景を公開。そのほか、縁結びの糸で刺しゅうした上田のキャップに施されたギミックや、手持ちのアイテムが一気にオシャレになるネゴシックスのシルクスクリーン、サスペンダーをしている風のシャツを作る森など、さまざまな手法に、向井と蛍原徹は驚きを隠せない。

さらに、「主に革ジャンのリメイクをしている」というくっきー! は、「カスタムの向こう側に行ってきました」と、9時間掛けて鋲やペイントで制作した唯一無二の革ジャンを披露する。