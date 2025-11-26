有吉「インポッシブルが殴り合いのケンカを…」『有吉の壁』の楽屋で起こった裏話をタイム山本＆アルピー酒井と語る

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月16日（日）の放送では、“お笑いコンビのケンカ事情”について3人で語り合っていました。

◆コンビ同士でケンカする理由

この日、有吉はお笑いコンビ・エルフがラジオ番組でケンカしたことについて触れ、「前に『有吉の壁』（日本テレビ系）の楽屋で、インポッシブルが殴り合いのケンカをしたのはありましたけど、そういうことを目撃したことってないですか？」と山本と酒井に聞きますが、2人とも思い当たらない様子。

そこで、有吉は「いつもケンカをしていそうなコンビ」としてトム・ブラウンを挙げると、山本も「本当にイラついて、我を忘れてガーッとやっているときはあります。ただ、すぐに仲直りするんですよね」と報告します。

逆に「ケンカしそうにないコンビ」として有吉が挙げたのは、シソンヌとチョコレートプラネットの2組。「何よりも（芸人として）うまくいっているから、そういうところってケンカもしない。（ケンカするだけ）損だもんね」と理由を語りつつ、「思い通りにいっていないからこそ『もっとやれるはずだろう』って、お互いの気持ちが爆発して（ケンカに発展して）いくから」と持論を展開します。

そして、話はインポッシブルの大ゲンカの話題に戻り、「膝蹴りしようとしたり、シャイニング・ウィザード（プロレス技）を打とうとしていたんだって？」と有吉が尋ねると、その現場に居合わせた山本は「マジで大人のケンカじゃなかった」と振り返ります。

続けて、有吉が「（芸人なら）それぐらい活きのいい話がないと……」と言及しますが、すぐさま山本が「嫌ですよ！ 距離感が近い（身近な）芸人のケンカは見たくない。（ケンカ後の）楽屋とか、めっちゃ空気が悪いんですから」と苦笑いを浮かべていました。

