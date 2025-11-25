日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界 2時間SP』が25日に放送され、新プロジェクト「プリンセス天功埋蔵金探し」が始動した。

プリンセス天功

今年、「人生を3回遊べるくらい」の埋蔵金を埋めたことを明かしたプリンセス天功。番組が直撃すると、お金、宝石、金塊、土地の権利書、車、ジェット機といった“お宝”を日本国内の6カ所に埋めたことを明言した。

番組は、ランダムに選ばれた世界各地のストリートビュー画像から場所を特定するゲーム・ジオゲッサーの達人であるステフィンとカイに協力を依頼。天功から提供された、実際に埋めた時に映したという写真2枚と、これまで明らかになっているヒント、さらにステフィンとカイの驚異的なリサーチ力で埋蔵金の在りかを探す。

この2人は、モザイクがかけられて手がかりがほとんどない2枚の写真から、土の質感に目を付けて、火山灰質の土壌がある場所と推測。埋蔵金の地図を見て、それを再現して描いたくっきー!に取材すると「山梨県だと思う」と独自の情報から推理した見解が飛び出す。くっきー!は天功と親交が深く、彼女から“山梨県産のいちご”をもらったことがあるという。ヒントの1つに「1カ所は、いちごが有名な東日本の場所」というものがあり、山梨県は条件に当てはまる。

さらに、天功を20年以上追い続ける編集者から、天功が山梨県と縁があり、天功が山梨に自身のテーマパークを建設するプランがあったという証言を得る。カイも、天功の過去のブログから、彼女が山梨にある倉庫に行った時の写真を発見。その写真が南アルプス市であることを導き出し、天功所有の倉庫と土地がその付近にあるのではないかと推測された。

ほかにも、天功が出身地でもない山梨と深い関わりがあるという数々の事実が判明。埋蔵金は山梨にあるのか…。ステフィンとカイが調査結果を踏まえて天功を直撃する模様は、近日公開される。