バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX メモリアルアルケミスドライバーユニット」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「PREMIUM DX メモリアルアルケミスドライバーユニット」(8,910円)

『仮面ライダーガッチャード』より、仮面ライダーマジェードと仮面ライダーウインドの変身アイテム「アルケミスドライバーユニット」を、使用者2名のキャラクターボイス追加などアップデートを行ったメモリアル版として商品化。

「メモリアルアルケミスドライバーユニット」は、DX版同様、別売りの「DXガッチャードライバー」と組み合わせることでアルケミスドライバーが完成。ケミーカードをセットして仮面ライダーマジェードや仮面ライダーウインドの変身遊びが楽しめる。ユニットは天面にボタンを2つ新設しており、九堂りんね(演：松本麗世)と九堂風雅(演：石丸幹二)のキャラクターボイスが発動可能。またキャラクターボイス以外の音声面についてもDX版からグレードアップしており、DX版未収録の劇中効果音や劇中仕様の変身音、必殺技音を豊富に収録している。

また本商品には、「メモリアルアルケミスドライバーユニット」に加え、「ユニコン」「ザ・サン」「ギガバハム」「クロアナ」のケミーカード、そして新規イラストとなる「リバースレアカード」2枚が付属。リバースレアカードは「ドラゴナロス」「ガイア―ド」の2種を、元のケミーカードから体色が裏返ったような色合いでデザインとなっており、「メモリアルアルケミスドライバーユニット」と連動して、通常とは異なる新規音声が発動する。

「メモリアルアルケミスドライバーユニット」は、前面パネルの大部分にパールホワイト塗装を追加。造形の凹凸・陰影がより明確になり、高級感あふれる外観を実現している。さらに、付属のハイアルケミストリングの白成形色部分にもパールホワイト塗装を追加。またオレンジ部分の裏側にシルバー塗装を追加することで、より宝石を思わせるような高級感あふれる外観となっている。またハイアルケミストリングのリングパーツは、DX版に付属したリングパーツ(大)(内径約17mm)に加え、内径約21mmに拡張したリングパーツ(超・大)が付属する。













(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映