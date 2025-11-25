MAGOKORO DININGは、デリバリーで全国展開を行っている「極太麻婆春雨」のイートイン店舗を札幌にオープンした。また、利用者の反響を受け、イートイン店舗のフランチャイズ展開をすることが決定。

「極太麻婆春雨」は、2011年以前に営業していた中華料理店のメニュー「太春雨の辛口炒め」が原点となる商品。中国東北地方の料理を参考にした同メニューは、青唐辛子の辛さと独特の食感が特徴で、辛い料理好きの利用者から人気があった。

一方で、「ヘルシーなのに満腹感がある」「ダイエット中でも安心して食べられる」といった声が女性の利用者から多く寄せられ、銀座から通うファンが生まれるほどの隠れた名物となっていった。

この魅力をより多くの人に届けるため、当時最も人気だった麻婆豆腐の味をベースに“麻婆”と組み合わせて開発したのが「極太麻婆春雨」。その後、指原莉乃氏がテレビ番組で取り上げたことをきっかけに認知が拡大。麻婆・白湯・マーラータンの3種の味を展開し、支持を広げてきた。

現在は、デリバリーで累計300店舗展開を達成したことをきっかけに、外食業界への本格参入を行うことが決まった。

「極太麻婆春雨 札幌本店」の営業時間は、18時～23時で、不定休での営業となっている。

極太麻婆春雨 札幌本店

「極太麻婆春雨」のイートイン店舗のメニューラインアップは以下の通り。

「極太麻婆春雨(麻婆)」は、同店の定番メニュー。ピリ辛の中にしっかりと旨味が残る味わいともちもち食感の極太春雨との相性が良く、リピート率No.1の一品。

「極太麻婆春雨(豆乳白湯)」は、女性に大人気の豆乳白湯ベースを使用しており、辛さが苦手な方でも楽しめる一品。ヘルシーなもちもちの極太春雨に、あっさりとした豆乳白湯を組み合わせている。

「極太麻婆春雨(マーラータン)」は、昨今のマーラータンの人気を受け、利用者からの声をもとに開発された新しい極太麻婆春雨。ホアジャオの痺れるような爽やかな香りと、唐辛子の力強い辛さが織りなす痺れと辛みが最大の特徴。じっくりと旨味を引き出したスープに各種香辛料が合わさることで深いコクとクセになる刺激が広がる。