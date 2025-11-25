【11月25日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月25日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! Uchi CafeとMilkのコラボ商品が多数登場するほか、大人気の「盛りすぎ! 」シリーズもラインナップ。

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×Milk MILKどらもっち」(246円)

価格 : 246円
エネルギー : 247kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生クリーム専門店『Milk』とのコラボ商品が多数登場しています。もちもちとしたどらもっち生地で、コク深いミルククリームと濃厚なミルクソースの2層クリームをサンドした一品が登場。どこを食べてもミルクのコクと優しい甘さが広がる、贅沢な味わいが魅力の一品です。

「Uchi Cafe×Milk 白いクリームタルト(チーズクリーム)」(270円)

価格 : 270円
エネルギー : 394kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも『Milk』コラボ商品。サクサクのタルト生地に、まろやかなチーズクリームと北海道産生クリーム入りのホイップクリームをたっぷりとのせた一品です。ミルクの豊かな風味とチーズの酸味が絶妙に調和した、リッチなタルト仕立てになっています。

「Uchi Cafe×Milk ふわもち生シフォンMILK」(292円)

価格 : 292円
エネルギー : 239kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

さらにつづけて『Milk』コラボ商品のご紹介です。ふわふわもっちりとした食感が特徴のシフォンケーキに、濃厚な練乳クリームをサンドした一品。ミルク感あふれるクリームと共に楽しめる、軽い口当たりのスイーツになります。

「もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ」(214円)

価格 : 214円
エネルギー : 243kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした食感のクレープ生地で、生チョコとチョコチップ、ミルククリームをで包んだ商品が登場。生チョコの濃厚さとチョコチップの食感がアクセントを楽しめる、満足感のあるクレープです。

「盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)

価格 : 194円
エネルギー : 456kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気の『盛りすぎ! 』シリーズに大きなチョコシューが登場。通常の1.5倍量のチョコクリームとホイップクリームを大きなシュー生地に注入したこちら。チョコ好きにはたまらない一品になっています。

まとめ

11月25日発売の新商品は、Uchi CafeとMilkのコラボスイーツ「MILKどらもっち」や「白いクリームタルト」をはじめ、クリームが1.5倍の「盛りすぎ! 大きなチョコシュー」などがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら