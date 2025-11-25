モントワールは11月24日、「白バターのご褒美ポテトチップス」(151円)を発売する。

同商品は、カルピスが展開する白い色味の「カルピス特撰バター」をシーズニングに使用している。

ひとくち食べた時の軽い口当たりと、後から香るバター感が特徴とのこと。