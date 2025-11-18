ブルボンは2026年3月24日、「ホワイトロリータドリンク缶180」(オープンプライス)を発売する。
同商品は、今年に発売60周年を迎えた商品「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした缶飲料。
ミルクのまろやかで落ち着いた味わいの奥に、クッキーの香ばしさがまとったような風味が楽しめるという。
また、同日には、今年3月に発売した「ルマンドココアドリンク」も、"ルマンド感"をアップさせた味わいにリニューアルして登場する。
