ブルボンは10月28日、バナナのまろやかな甘さを活かした「アルフォートバナナチョコ」を、期間限定で発売した。
同商品は、ココアパウダーを練り込んで焼きあげたココアビスケットとバナナチョコレートを組み合わせたチョコレートビスケット。バナナのやさしくまろやかな甘みと、ほろ苦いココアビスケットの調和した味わいが楽しめる。
価格はオープン。
掲載日
