フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国俳優ソン・ガンの2年ぶりの来日ファンミーティング『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND 2＞IN JAPAN』の模様を独占配信する。

『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきたソン・ガン。繊細な感情表現と圧倒的なビジュアルで国内外の視聴者を魅了し、“次世代韓流スター”と称されるほどグローバルな人気を確立している。

除隊後初の日本公演となる今回のファンミーティングは、11月22日・23日に横浜BUNTAI、11月26日・27日にNHK大阪ホールで開催され、チケットは全日完売。この公演は、11月8日のソウル・延世大学100周年記念館コンサートホールでの公演を皮切りに、中国、そして日本へと続く。

タイトルの＜ROUND 2＞は、カーレースで次のステージを意味する“ROUND”と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた“2”を重ね合わせ、「俳優ソン・ガンの第2ステージ」「新たな出発」を象徴しているもの。黒のレーシングスーツに身を包み、力強い眼差しを向けるソン・ガン。キービジュアルのとおり、止まっていた時間が再び動き出す感動の瞬間は必見だ。配信日程は後日発表予定。

FODでは、2023年9月に東京・NHKホールで開催された『ソン・ガン 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～』も独占配信されている。

