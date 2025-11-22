フジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)が放送10周年を記念した番組初のマスコットキャラクター「ゆるまるズ」が誕生した。番組での露出のほか、グッズやオリジナルショートアニメなども展開される。
21日放送の番組内で、10周年を記念した“番組初のマスコットキャラクター制作プロジェクト”が始動。アリタ哲平メインキャスター(有田哲平)、佐久間みなみアナウンサー、堤礼実アナウンサーの3人がそれぞれ独自のキャラクターデザイン案を持ち寄り、多数決で正式デザインを佐久間アナのスイーツをモチーフにしたデザインに決定した。
しかし、完成したキャラクターグッズのお披露目当日、スタジオに届いたのは、なぜか決定案とはまったく違うアリタキャスターがデザインしたぬいぐるみ。実は、アリタがグッズ製造工場の社長を買収し、自分のデザインで発注したことが発覚したが、結果、そのまま番組キャラクターとして採用されることになったのだった。
「ゆるまるズ」は、元々同じ動物園に暮らしていたが、『全力!脱力タイムズ』で活躍するキャスターの姿に感銘を受け、人間としてキャスターになることを目指し、動物園から脱走。 人間でないことを隠すために、常にレスラーマスクを着用して、人間のように振る舞っているという設定だ。
夢は報道番組のトップキャスターとして登り詰めること。全員共通の憧れは「アリタ哲平キャスター」。真実のニュースを視聴者に届るため、日々勉強しながら奮闘している。
オリジナルアニメ『ゆるまるタイムズ』は、3匹の奮闘や関係性を描く内容。TikTok、Instagram、YouTubeで配信。声を担当するのは、番組に深く関わりのある、佐久間アナ、堤アナ、そして小澤陽子アナだ。
コメントは、以下の通り。
佐久間みなみアナ
「まさかの(？)形で始動した番組マスコットキャラクタープロジェクト！ 番組放送10周年という記念すべき際に、脱力ファミリーの一員として携われて本当に嬉しい限りです。そしてなんといっても、みんな可愛いんです！有田さんやスタッフの皆さんの番組への愛も、きっとこのキャラクターたちを通して感じられるはず。そのなかでも、私は“脱がぉ～”の声を担当させていただきます。ちょっぴり頼りないけど、どこか憎めない。そんな脱がおの魅力を、声を通して存分に伝えていきます！番組はもちろんのこと、『ゆるまるタイムズ』も全力で脱力していますので、ぜひご覧ください！」
堤礼実アナ
「番組内では少々？グレーな役回りが多い私ですが、「ゆるまるズ」では誰よりも優しく愛らしい“脱れお”の声を担当させていただきます。思いや空気感を声に乗せる難しさを改めて感じつつ、“脱れお”のように、誰かの心にそっと寄り添える存在を目指して臨みました。是非、脱力しながらゆるっと楽しんでいただけたら嬉しいです！」
小澤陽子アナ
「この度、“脱べあ”の声を拝命しました。現在イリュージョンにより行方不明中の身ではありますが、このような形で脱力に携われて嬉しいです。10周年おめでとう脱力タイムズ！役づくりのため、全力で脱力した日々を送りたいと思います…いつ喋るのか注目です」
キャラクターの概要は、以下の通り。
脱がぉ～（トラ）
・ナルシストでかっこつけ
・仲間思いでポジティブ、でも少し頼りない
・反発されるとすぐ落ち込む
・特技：ポエム・筋トレ
・マスクをつけると：やっぱり頼りない
・お仕事：AD
脱れお（ライオン）
・誰よりも優しい「健気担当」
・見返りを求めない優しさ
・しすぎるが故に時々不憫な目にも、、
・特技：ゴルフ・ギター
・マスクをつけると：繊細冊が増す
・お仕事：カメラ
脱べあ（くま）
・マイペースでめんどくさがり でも実はハイスペック？
・常に眠そう
・気づいたら寝てしまっている
・特技：脱力、寝ること
・マスクをつけると：さらにゆったり動く
・お仕事：編集
