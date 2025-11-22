フジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)が放送10周年を記念した番組初のマスコットキャラクター「ゆるまるズ」が誕生した。番組での露出のほか、グッズやオリジナルショートアニメなども展開される。

21日放送の番組内で、10周年を記念した“番組初のマスコットキャラクター制作プロジェクト”が始動。アリタ哲平メインキャスター(有田哲平)、佐久間みなみアナウンサー、堤礼実アナウンサーの3人がそれぞれ独自のキャラクターデザイン案を持ち寄り、多数決で正式デザインを佐久間アナのスイーツをモチーフにしたデザインに決定した。

しかし、完成したキャラクターグッズのお披露目当日、スタジオに届いたのは、なぜか決定案とはまったく違うアリタキャスターがデザインしたぬいぐるみ。実は、アリタがグッズ製造工場の社長を買収し、自分のデザインで発注したことが発覚したが、結果、そのまま番組キャラクターとして採用されることになったのだった。

「ゆるまるズ」は、元々同じ動物園に暮らしていたが、『全力!脱力タイムズ』で活躍するキャスターの姿に感銘を受け、人間としてキャスターになることを目指し、動物園から脱走。 人間でないことを隠すために、常にレスラーマスクを着用して、人間のように振る舞っているという設定だ。

夢は報道番組のトップキャスターとして登り詰めること。全員共通の憧れは「アリタ哲平キャスター」。真実のニュースを視聴者に届るため、日々勉強しながら奮闘している。

オリジナルアニメ『ゆるまるタイムズ』は、3匹の奮闘や関係性を描く内容。TikTok、Instagram、YouTubeで配信。声を担当するのは、番組に深く関わりのある、佐久間アナ、堤アナ、そして小澤陽子アナだ。

コメントは、以下の通り。

佐久間みなみアナ

「まさかの(？)形で始動した番組マスコットキャラクタープロジェクト！ 番組放送10周年という記念すべき際に、脱力ファミリーの一員として携われて本当に嬉しい限りです。そしてなんといっても、みんな可愛いんです！有田さんやスタッフの皆さんの番組への愛も、きっとこのキャラクターたちを通して感じられるはず。そのなかでも、私は“脱がぉ～”の声を担当させていただきます。ちょっぴり頼りないけど、どこか憎めない。そんな脱がおの魅力を、声を通して存分に伝えていきます！番組はもちろんのこと、『ゆるまるタイムズ』も全力で脱力していますので、ぜひご覧ください！」

堤礼実アナ

「番組内では少々？グレーな役回りが多い私ですが、「ゆるまるズ」では誰よりも優しく愛らしい“脱れお”の声を担当させていただきます。思いや空気感を声に乗せる難しさを改めて感じつつ、“脱れお”のように、誰かの心にそっと寄り添える存在を目指して臨みました。是非、脱力しながらゆるっと楽しんでいただけたら嬉しいです！」

小澤陽子アナ

「この度、“脱べあ”の声を拝命しました。現在イリュージョンにより行方不明中の身ではありますが、このような形で脱力に携われて嬉しいです。10周年おめでとう脱力タイムズ！役づくりのため、全力で脱力した日々を送りたいと思います…いつ喋るのか注目です」

キャラクターの概要は、以下の通り。

脱がぉ～（トラ）

・ナルシストでかっこつけ

・仲間思いでポジティブ、でも少し頼りない

・反発されるとすぐ落ち込む

・特技：ポエム・筋トレ

・マスクをつけると：やっぱり頼りない

・お仕事：AD

脱れお（ライオン）

・誰よりも優しい「健気担当」

・見返りを求めない優しさ

・しすぎるが故に時々不憫な目にも、、

・特技：ゴルフ・ギター

・マスクをつけると：繊細冊が増す

・お仕事：カメラ

脱べあ（くま）

・マイペースでめんどくさがり でも実はハイスペック？

・常に眠そう

・気づいたら寝てしまっている

・特技：脱力、寝ること

・マスクをつけると：さらにゆったり動く

・お仕事：編集

(C)フジテレビ

(C)フジテレビ/マンガデザイナーズラボ