村上宗隆と岡本和真についてロバーツ監督が語ったこと「正直なところ…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が14日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。村上宗隆と岡本和真について語った。

村上宗隆と岡本和真について言及

メジャー挑戦を表明している村上宗隆と岡本和真について、ドジャース獲得の可能性を聞かれると、ロバーツ監督は「個人的に興味はありますが、私に決める権限はないし、今は休暇中です」と冗談を交えつつ、「彼らは素晴らしい選手だと思いますが、チームの編成は私の担当ではありません」とコメント。

続けて、「正直なところ、来年に向けて誰かを取る必要はあまり感じていません」と明かし、「先発投手陣は充実しているし、リリーフ陣も戻ってくる選手がたくさんいる。野手も戦力はそろっていると思います」と、チーム内の層の厚さを強調。

そして、「基本的には今年と同じメンバーが来年もプレーすると思います」と、現有戦力への高い信頼を示した。