広島、序盤に3点リード
序盤を終えて、広島が日本ハムに3-1とリード。1回裏に持丸選手の2点適時打などで3点を先制。日本ハムは3回表に水野選手の適時打で1点を返したが、広島は坂倉選手も1打点を挙げ、2点差で中盤へ向かう。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(捕)持丸 7(中)平川 8(遊)矢野 9(投)床田
日本ハム: 1(遊)水野 2(左)野村 3(一)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)淺間 7(二)奈良間 8(捕)田宮 9(投)伊藤
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
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|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
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|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
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|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
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|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
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|53
|20
|32
|1
|.385
|11