広島、序盤に3点リード

序盤を終えて、広島が日本ハムに3-1とリード。1回裏に持丸選手の2点適時打などで3点を先制。日本ハムは3回表に水野選手の適時打で1点を返したが、広島は坂倉選手も1打点を挙げ、2点差で中盤へ向かう。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(捕)持丸 7(中)平川 8(遊)矢野 9(投)床田

日本ハム: 1(遊)水野 2(左)野村 3(一)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)淺間 7(二)奈良間 8(捕)田宮 9(投)伊藤

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11