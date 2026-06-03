両チーム無得点の投手戦

ソフトバンクと中日が3回を終え0対0と、互いに譲らない投手戦を展開している。両チームとも序盤で得点を奪えず、均衡の取れた展開が続いている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。

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