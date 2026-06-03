両チーム無得点の投手戦
ソフトバンクと中日が3回を終え0対0と、互いに譲らない投手戦を展開している。両チームとも序盤で得点を奪えず、均衡の取れた展開が続いている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11