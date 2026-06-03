西武、1点リードで中盤へ

2回表、ネビンのソロホームランで先制した西武が、阪神を1-0でリード。序盤を終えて、両チームの投手戦が続いている。西武は追加点を狙い、阪神は反撃の糸口を探る。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11