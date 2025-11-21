JOYSOUNDが展開するウェブサイト「こんぷくじ」では、声優・アーティストの内田雄馬のオリジナルグッズがもれなく当たる「内田雄馬くじ第6弾」(1回700円)を、26日20時から販売する。

賞品のデザインには、すべてJOYSOUND限定の撮り下ろしビジュアルを採用しており、今年行ったライブツアー『YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ ～Colorful～』にちなんで、「アトリエ」をテーマにしたオリジナルアイテムが登場。アーティスティックなムードをまとったつなぎ姿、アトリエで過ごす休日をイメージしたナチュラルな装い、さらに展示会に赴く雰囲気のクラッシックでクールなスーツスタイルなど、ここでしか手に入らないファン必携のオリジナル賞品だ。

目玉アイテムとなる等身大タペストリーをはじめ、B2タペストリー(2種)、アクリルカード(2種)、缶バッジ(8種)まで、豊富なアイテムを取りそろえている。賞品はなくなり次第、終了となる。