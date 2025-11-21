中島みゆき新作発売記念、瀬尾一三と田家秀樹トーク＆サイン会決定

中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹による、中島みゆき新作商品の発売を記念したリリースイベント（トーク＆サイン会）が、2026年1月10日（土）にタワーレコード新宿店にて開催されることが決定した。
本イベントは、中島みゆきの新譜2作品（映像作品『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』、CD『Singles 2000【リマスター＆Blu-spec CD2】』）と、音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるFM COCOLOのラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になった『J-POP LEGEND CAFE」ARTIST selection Vol.1 中島みゆき』（2025年12月12日発売）の発売を記念した特別イベント。
開催店舗にてイベント対象商品を購入者先着で「イベント参加引換券」と「サイン会参加券」が進呈される。
リリース記念インストアイベント 瀬尾一三＆田家秀樹 スペシャル対談（トーク＆サイン会）詳細
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601
＜リリース情報＞
「J-POP LEGEND CAFE」 ARTIST selection Vol.1 中島みゆき
2025年12月発売予定
予価：2,200円（税込）
発売元：株式会社CEメディアハウス
Amazon予約URL https://www.amazon.co.jp/dp/4484221462
中島みゆき 21年ぶりの最新ミュージック・ビデオ集
『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』
=収録ミュージック・ビデオ=
1.「心音」（2023年発表）
2.「倶（とも）に」（2023年発表）
3.「麦の唄」（2014年発表）
4.「恩知らず」（2012年発表）
5.「荒野より」（2011年発表）
6.「愛だけを残せ」（2010年発表）
7.「一期一会」（2007年発表）
■特典映像1
「銀の龍の背に乗って」 映画『Dr.コトー診療所』予告編
「一期一会」 映画『シサム』予告編 ・「慕情」 ドラマ『やすらぎの郷』タイトルバック
■特典映像2（限定通販盤）
「荒野より」（ミュージックビデオ・フルバージョン）・「恩知らず」（メイキング映像 新規編集）
中島みゆき
『Singles 2000』【リマスター・Blu-spec CD2】
=収録曲=
1. 地上の星
2. ヘッドライト・テールライト
3. 瞬きもせず
4. 私たちは春の中で
5. 命の別名
6. 糸
7. 愛情物語
8. 幸せ
9. たかが愛
10. 目を開けて最初に君を見たい
11. 旅人のうた
12. SE・TSU・NA・KU・TE
13. 空と君のあいだに
14. ファイト！
＜リリースイベント概要＞
中島みゆき関連商品リリース記念、音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）
■実施日 2026年1月10日（土）
■開催時間 19：30スタート/集合時間19：15
■場所 タワーレコード新宿9Fイベントスペース
※タワーレコード新宿店 イベント告知ページはこちら