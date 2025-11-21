中島みゆき新作発売記念、瀬尾一三と田家秀樹トーク＆サイン会決定

中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹による、中島みゆき新作商品の発売を記念したリリースイベント（トーク＆サイン会）が、2026年1月10日（土）にタワーレコード新宿店にて開催されることが決定した。

本イベントは、中島みゆきの新譜2作品（映像作品『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』、CD『Singles 2000【リマスター＆Blu-spec CD2】』）と、音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるFM COCOLOのラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になった『J-POP LEGEND CAFE」ARTIST selection Vol.1 中島みゆき』（2025年12月12日発売）の発売を記念した特別イベント。

開催店舗にてイベント対象商品を購入者先着で「イベント参加引換券」と「サイン会参加券」が進呈される。

リリース記念インストアイベント 瀬尾一三＆田家秀樹 スペシャル対談（トーク＆サイン会）詳細

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601

＜リリース情報＞

「J-POP LEGEND CAFE」 ARTIST selection Vol.1 中島みゆき

2025年12月発売予定

予価：2,200円（税込）

発売元：株式会社CEメディアハウス

Amazon予約URL https://www.amazon.co.jp/dp/4484221462

中島みゆき 21年ぶりの最新ミュージック・ビデオ集

『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』

=収録ミュージック・ビデオ=

1.「心音」（2023年発表）

2.「倶（とも）に」（2023年発表）

3.「麦の唄」（2014年発表）

4.「恩知らず」（2012年発表）

5.「荒野より」（2011年発表）

6.「愛だけを残せ」（2010年発表）

7.「一期一会」（2007年発表）

■特典映像1

「銀の龍の背に乗って」 映画『Dr.コトー診療所』予告編

「一期一会」 映画『シサム』予告編 ・「慕情」 ドラマ『やすらぎの郷』タイトルバック

■特典映像2（限定通販盤）

「荒野より」（ミュージックビデオ・フルバージョン）・「恩知らず」（メイキング映像 新規編集）

中島みゆき

『Singles 2000』【リマスター・Blu-spec CD2】

=収録曲=

1. 地上の星

2. ヘッドライト・テールライト

3. 瞬きもせず

4. 私たちは春の中で

5. 命の別名

6. 糸

7. 愛情物語

8. 幸せ

9. たかが愛

10. 目を開けて最初に君を見たい

11. 旅人のうた

12. SE・TSU・NA・KU・TE

13. 空と君のあいだに

14. ファイト！

＜リリースイベント概要＞

中島みゆき関連商品リリース記念、音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）

■実施日 2026年1月10日（土）

■開催時間 19：30スタート/集合時間19：15

■場所 タワーレコード新宿9Fイベントスペース

※タワーレコード新宿店 イベント告知ページはこちら

https://tower.jp/store/event/2026/01/055002st