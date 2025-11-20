チープ・トリック「最後の武道館」振り返り動画を公開「日本との美しい絆をありがとう」

10月1日に行われたチープ・トリックの武道館公演。日本でのフェアウェル公演は超満員となり、同窓会のような温かい雰囲気に包まれた。あれから早1カ月、当日の模様を振り返る公式動画「Cheap Trick At Budokan (Short Film)」が公開された。

以下、バンド側のコメント。

チープ・トリックは2025年10月1日、東京・日本武道館という象徴的なステージに再び戻ってきた。バンドは11月14日にリリース予定の21枚目のアルバム『All Washed Up』の発表を控えていた。本短編映像は、チープ・トリックと日本という国、そして素晴らしい日本のファンが共有する美しい絆を捉えたものであり、その絆はバンドが初めて武道館のステージに立った1978年当時と変わらず、今なお力強く息づいていることを示している。ありがとう。

＊

チープ・トリックは最新アルバム『All Washed Up』を先日リリース。長年のコラボレーターであるジュリアン・レイモンドとバンドが共同プロデュースし、グリーン・デイやデイヴ・マシューズ・バンドを手がけてきたグラミー賞受賞エンジニア、クリス・ロード＝アルジがミキシングを担当している。レコーディングは2024年を通じて、ナッシュビルおよびロサンゼルスの複数のスタジオで行われた。持ち味のパワーポップが健在であることを示す一作となっている。

バンドは今後12月にかけてヘッドライン公演、ハートとの共演などを含む多忙なツアー・スケジュールを展開する予定。

チープ・トリック

『All Washed Up』

発売中

解説/歌詞/歌詞対訳付

日本盤ボーナストラック2曲収録

再生・購入：https://cheaptrick.lnk.to/AllWashedUp

>>>記事の本文に戻る

【関連記事】

チープ・トリック密着取材記──武道館が変えたバンドの運命、日本で巻き起こした熱狂