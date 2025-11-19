LINEヤフーが運営する「Yahoo!オークション」は、スニーカーダンク（スニダン）を運営するSODAと連携し、ファッション、アクセサリー・時計、トレーディングカードの鑑定サービスを開始した。スニダンの鑑定精度は99.97％とされ、真贋鑑定を通じて安全・安心な取引環境をさらに強化する。

偽造品・不正手口の増加に対応

財務省によると、日本国内税関での知的財産侵害物品の輸入差止件数は2024年に3万3千件超と過去最多に。 オンラインCtoC取引においても、

・返品時の“すり替え”

・説明と異なる商品発送

といった不正が課題となっている。

Yahoo!オークションではこれまでもAI監視、本人確認、出品規定強化などを実施してきたが、今回、取引に鑑定を組み込むことで対策を一段と強化する。

鑑定の流れと対象商品

出品者が「鑑定付き」として商品を発送すると、まずスニダン側で商品の状態確認と真贋鑑定が行われる。商品説明や掲載画像との相違がなく、正規品であると確認された場合のみ、スニダンが鑑定済みのバッジやシールを付けて落札者へ発送される仕組みだ。

対象条件：

入札開始価格2万円以上の「トレーディングカード（シングル）」

入札開始価格5万円以上の「トレーディングカード（ボックス・パック）」「ファッション」「アクセサリー・時計」

対象ブランド257ブランド

利用者の負担なし、即時売上計上

従来、オンライン取引で鑑定を付ける場合は「追加費用がかかる」「売上金の入金が遅れる」といったハードルがあったが、今回の仕組みではこれらの課題を解消している。鑑定料金や、鑑定所から落札者への送料は無料で利用でき（※今後有料化の可能性あり）、出品者は通常どおり発送するだけで真贋鑑定が自動的に付与される。また、鑑定を通過した時点で売上金が支払われるため、入金の遅れも生じない。なお、偽造品と判断された場合や、商品説明と著しく異なる状態だった場合は出品者へ返送され、その際の送料は出品者負担となる。

Yahoo!オークションは「偽造品の排除と取引トラブル防止により、より安心できるマーケットを目指す」としている。