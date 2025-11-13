LINEヤフーは11月13日、「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!フリマ」「Yahoo!オークション」「Yahoo!トラベル」「LINEギフト」のコマース5サービスで「ブラックフライデー」を開催すると発表した。実施期間はサービスごとに異なる。
Yahoo!ショッピング：11月25日 0:00～30日23:39まで
期間中は購入金額に応じて最大25％のPayPayポイント還元を実施。内訳はLINEアカウント連携で5％、ボーナスストアPlusで最大10％（さらに2％追加も可能）、ブラックフライデー限定特典として合計購入額5000円以上で5％、2万円以上で8％を追加する。
50％オフ以上の特別商品も用意し、Dysonドライヤー、タイガー炊飯器、シャークハンディクリーナーなどの家電、食品、日用品を販売予定。3万円以上の購入で使える1,500円オフクーポンも配布する。
Yahoo!フリマ：11月21日 12:00～12月1日 11:59まで
「BLACK FRIDAYクーポン」を期間中計6枚配布。エンタメ関連商品が最大50％オフとなる。おもちゃは500円以上で50％オフ(上限1,000円)、トレーディングカードやフィギュアは500円以上で50％オフ(上限500円)など、カテゴリ別にクーポンを提供する。
さらに、公式Xアカウント（@payfleamarket）をフォローし対象投稿をリポストした方の中から抽選で10人に、最大10万円相当のPayPayポイント（期間限定）が当たるキャンペーンも実施する。
Yahoo!オークション：11月26日 0:00～28日 23:59まで
期間中に「BLACK FRIDAYクーポン」を配布。10万円以上の落札で1万円オフ、5万円以上の落札で5,000円オフとなる。カテゴリ制限なく利用可能だ。
Yahoo!トラベル：11月20日 12:00～12月4日 11:59まで
宿泊施設と航空券を組み合わせられる「ヤフーパック」でセール対象施設を期間限定価格で提供するほか、JAL・ANA限定で最大3万8,000円割引のクーポンを配布。ヤフーパックの旅行代金5％分のPayPayポイントを追加付与するキャンペーンも行う。
LINEギフト：11月1日 0:00から12月1日 23:59まで
特集にアクセスした全ユーザーに10％オフクーポンを配布。LINEギフトで購入経験がないユーザーは20％オフの「ウェルカムクーポン」が使える。和牛ステーキやうなぎ蒲焼などのグルメ商品が最大50％オフとなるクーポンも配布する。