きょう19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』(毎週水曜21:00～)では、この日が「国際男性デー」であることにちなみ、大久保佳代子のMCで男性陣がひな壇に座ってトークを繰り広げる特別編「大久保と男が吠える夜」が展開される。

本並健治

「美容に気を使う? 使わない?」のトークテーマでは、本並健治が50歳を過ぎてから美容に開眼したことを紹介。「ジェルネイルもやってますし、眉とリップのアートメイク、シミ取りもやってます」という。

美容の知識を貪欲に追求する一方、還暦を過ぎていまだに躊躇してしまうことがあるいう本並は「甘いパフェが好きなんですけど、1人でパフェを頼むことができない。61歳でパフェを頼んでるの、どう思います?」と女たちに質問する。

さらに、男っぽい趣味として昔はトップに君臨した「車」について、「車が好きすぎるけれど、女性に理解されないことが多い! 70台くらい車を乗り換えているので…」と明かすと、劇団ひとりから「男でも理解できない!」とスタジオ一同驚がくとなる。

ほかにも、アンガールズ、池田直人(レインボー)、浮所飛貴(ACEes)、風間俊介、加藤清史郎、劇団ひとり、竹財輝之助、直川貴博が出演する。

【編集部MEMO】

「国際男性デー」は、男性・男の子の心身の健康に目を向け、ジェンダー平等を促すことを趣旨として、1999年にトリニダード・トバゴで始まったとされる記念日。国際女性デー(3月8日)と異なり、国連の定める記念日にはなっていないが、世界各国で男性のジェンダー問題を考えるイベントなどが行われている。

