100円寿司チェーンの「はま寿司」は11月18日より、「はま寿司 冬の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、旨みの詰まった「九州産 生さば」、ボリューム満点のかにかまをサクサクの天ぷらでいただく「特大かにかまの天ぷら握り」、特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。

また、176円で味わえるラインアップには、浜茹でした牡蠣のぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)」、炙ることで甘みと香ばしさを引き立てた「炙り甘鯛」、旨みのあるイカの身とゲソを一度に楽しめる「姿いか」、さっぱりとしたシークヮーサーとおろしでいただく「えび おろし盛り(沖縄県産シークヮーサーだれ)」が登場する。

はま寿司「えび おろし 盛り(沖縄県産シークヮーサーだれ)」

至福の一貫シリーズでは、柔らかな赤身と細やかに入った霜降りが堪らない「佐賀牛握り」や、深いコクとまろやかな味わいが特長の「白老牛握り」を319円で堪能することができる。どちらも肉質5等級のものを厳選した、はま寿司こだわりの肉握りとなっている。

またサイドメニューには、赤味噌2種類と白味噌を使った「濃厚北海道味噌ラーメン」(429円)と、「冬のあったか餃子スープ ゆず塩」(363円)をラインアップ。

さらに、はまカフェラボには、糖度が高く、種子島産安納芋のペーストを使用した「安納芋のおいもんぶらん」が297円で登場する。

なお、いずれも数量限定につき無くなり次第終了となる。