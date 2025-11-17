「餃子の王将」を運営する王将フードサービスは、11月24日～27日の期間限定で、会計金額500円毎に「税込250円割引券」を1枚プレゼントする「大感謝祭」第三弾を実施する。
同キャンペーンでは、各種割引処理後の会計金額500円毎に、「税込250円割引券」が1枚もらえる。
割引券の有効期間は11月28日～12月30日で、一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて実施される。
なお、割引券がなくなり次第終了となる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ローソン「盛りすぎチャレンジ」開催 - 過去に好評だった「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」など計11品を発売
【危険】「ヘラの置き方にご注意を」広島のお好み焼き店がXで注意喚起 -「そう置いていましたW」「うっかりやっちゃうんですよね」の声
【2025年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【マクドナルド】「チキンマックナゲット15ピース」が250円お得な特別価格490円に! 2種の期間限定ソースも登場
50周年記念で“お値段そのまま50%増量”- ローソン「盛りすぎチャレンジ」第6弾を緊急開催!
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。