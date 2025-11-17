「餃子の王将」を運営する王将フードサービスは、11月24日～27日の期間限定で、会計金額500円毎に「税込250円割引券」を1枚プレゼントする「大感謝祭」第三弾を実施する。

「大感謝祭」第三弾 4日間限定!! 250円割引券プレゼント

同キャンペーンでは、各種割引処理後の会計金額500円毎に、「税込250円割引券」が1枚もらえる。

割引券の有効期間は11月28日～12月30日で、一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて実施される。

なお、割引券がなくなり次第終了となる。