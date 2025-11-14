ローソンはこのほど、価格据え置きで具材や重量などを約50%増量した「盛りすぎチャレンジ」を企画。11月17日より順次、過去に好評だった同企画商品11品を全国の「ローソン」にて発売する。

今年で創業50周年を迎えたローソン。昨今の物価上昇の中、創業50周年記念施策「マチのハッピー大作戦」の一環として、このほど「盛りすぎチャレンジ」を追加開催することに。過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計11品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

11月17日発売

従来品と比較して、総重量約50%増量の「Uchi Café盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」(214円)と「盛りすぎ!ナポリタン」(697円)。

11月18日発売

従来品と比較して、総重量約50%増量の「盛りすぎ!和風シーチキン®マヨネーズおにぎり」(181円)と「盛りすぎ!ハムサンド」(343円)が登場。さらに、1粒でからあげクンの定番フレーバーの「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」の3つの味が楽しめる「でからあげクン 3種MIX味」(278円)もラインアップされており、11月24日までは「でからあげクン 3種MIX味」6個入で提供される。

11月24日発売

従来品と比較して、総重量約50%増量の「盛りすぎ!ソース焼そば」(538円)、「Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン」(257円)、「Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)が登場。

11月25日発売

従来品と比較して、総重量約50%増量の「盛りすぎ!高菜明太おにぎり」(192円)と「盛りすぎ!ツナたまごサンド」(297円)。さらに、「まちかど厨房」から、とんかつが約50%アップした「盛りすぎ!カツカレー(中辛)」(697円)も登場する。