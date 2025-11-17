BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、バンプレスト初の「ハリウッドザコシショウ」アイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』がアミューズメント専用景品として、2026年6月より順次登場する。

ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ

バンプレスト初の「ハリウッドザコシショウ」アイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』が登場するほか、同景品の登場を記念してバンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」を、一部店舗向けにハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズ。「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発が決定した。「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は全国のアミューズメント施設で展開予定だ。

アミューズメント専用景品「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」について、ハリウッドザコシショウの圧倒的な存在感とネタの破壊力を、BANDAI SPIRITS プライズ事業部の企画担当者が“誰もが知るおもちゃ”に再構築。ハリウッドザコシショウを模した人形のおなかを押すと、「アー!!」と大きな音が鳴る「とにかくうるさいおもちゃ」として、ハリウッドザコシショウの魅力を誇張＆具現化した。

ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ(商品イメージ)

バンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA3」の音声筐体「誇張しすぎたクレーンゲーム機」を、一部店舗向けにハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズ。ハリウッドザコシショウの代表的なギャグ「シュー!」「ええやん! ええやん!」などの掛け声をはじめ、ハリウッドザコシショウ本人が誇張したクレーンゲームの操作音やBGMなどの特別な音声を多数収録。クレーンゲーム機からとにかくうるさい音声BGMが常に流れ、プレイの臨場感を高める。なお、ハリウッドザコシショウの音声を収録した「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は期間限定の設置となる。

誇張しすぎたクレーンゲーム機

取り扱いのない店舗もある。開始・終了時期は店舗により異なる場合がある。

「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」は2026年6月より順次登場予定。全1種。商品サイズは約28cm。販売ルートは、 アミューズメント専用景品、全国のアミューズメント施設。