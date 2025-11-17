ひろはこ連携推進実行委員会は、弘前市及び函館市への相互誘客や観光消費拡大を目的に、初音ミク派生キャラクターで北海道応援キャラクターの「雪ミク」と連携した「ひろはこ冬の観光キャンペーン」を展開する。

「ひろはこ冬の観光キャンペーン」 メインビジュアル Art by iXima / 雪ミク (C) CFM

ひろはこキャンペーンは、今シーズンが最後の開催となる。11月上旬から2026年3月22日まで、両市の関係施設や観光施設などでキャンペーンポスターを掲示し、はこだてライナー車内にも中吊りポスターを展示する。

弘前ビジュアル「弘前城雪燈籠まつり」 Art by 黒獅子 / 雪ミク (C) CFM

12月1日からはフォトスポットパネルを両市内に設置し、JR弘前駅では過去のイラストを使用した大型シート「弘前×雪ミク 冬色アートウォール」を展示する。観光施設などでは、雪ミクによる約1分間の歓迎アナウンスを放送するほか、ARアプリCOCOARを使用して雪ミクたちと一緒に写真撮影ができる企画を実施する。

函館ビジュアル「旧相馬家住宅」 Art byさかなへん / 雪ミク (C)CFM

アプリ「初音ミク公式ナビ ミクナビ」を使用したデジタルチェックインラリーでは、両市各5カ所のポイントを全て巡った人に、完走賞としてポストカードをプレゼント。さらに完走者の中から、抽選で50名にオリジナルブランケットもプレゼントする。

駅たびコンシェルジュ羽田空港及び新宿では、ひろはこ公式SNSをフォローした人を対象に、オリジナルシールをプレゼントする。