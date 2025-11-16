フリーアナウンサーで女優の田中みな実が2日、公式YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演。最近ハマっているものを披露した。

田中みな実

「流行ってるから」「めっちゃ集めてるの」

私物のバックから、おもむろにシール帳を取り出した田中は、「流行ってるから。シール交換。めっちゃ集めてるの、一生懸命。ドン・キホーテ行ったり、文房具屋さん行ったり」と告白。意外なアイテムの登場に、指原が、「ええ!? どういうこと? なんでシール帳?」「そんなことする人じゃないじゃないですか」と驚きの表情を浮かべると、「ボンボンドロップシールっていうプクプクしたシールが一番流行ってる」「シールを貼るっていう作業が楽しくて」と笑顔で返した。

実は、シール帳は2冊目だという田中。自身が出演するTBS系ドラマ『フェイクマミー』の撮影現場で、子役・池村碧彩とはじめてシール交換したそうで、「まだ、あおちゃんとしか交換してないんですけど。でも、今度、新木優子ちゃんとも交換しようって話してる」とも。「交換したい人は連絡ください!」とアピールしつつ、「優子ちゃんの見たら、(シールが)ほぼ平面だったんだよね。ボンボンが全然なかったから。相手のシール帳次第だな(笑)」とジョーク交じりに“交換条件”を語っていた。

コメント欄には、「まさかの田中みな実先生のシール帳」「みなみさんがシール帳持つと高級なものに見える(笑)」「予想外のアイテム」「子役さんとシール交換してるの可愛いすぎる」「シール交換、あのちゃんがやってたよ～」などの反響が寄せられている。