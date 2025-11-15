モデルの谷まりあが14日、AMIRI日本上陸3周年記念パーティー「CLUB AMIRI TOKYO」に出席した。

谷まりあ

LA発のファッションブランド AMIRI(アミリ) は、日本上陸3周年を記念し、11月14日に2025年秋冬コレクションのテーマ「CLUB AMIRI」を再現したプライベートパーティー「CLUB AMIRI TOKYO」を開催した。

今回のテーマ「CLUB AMIRI」は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir - 夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。ロサンゼルスの夜を舞台に、ハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションで、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出している。

開催を祝し、神宮寺勇太(Number_i)、桜田通、谷まりあ、山本美月、竜星涼ら豪華セレブリティが秋冬コレクションを纏い登場。谷は、ウエストやデコルテを披露したパンツコーデで、最近夢が叶った瞬間を聞かれると「ずっとオランダに行きたかったのですが、今年海外ロケでオランダに初めて行けて、自分の中で夢が叶ったかなと。ロケをしながら街を散策して、全然違うカルチャーを感じたり、オランダならではの食べ物を食べたりとか文化を感じることができました」と明かした。

――上陸3周年を迎えたアミリですが、ご自身が思う、AMIRIの魅力や好きなところを教えてください。

AMIRIはラグジュアリーでもありカジュアルでもあり、ファッションの幅を広げてくれるブランドだなと思います。

――今日着用されているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。

ラグジュアリーで上質な生地のセットアップに、あえて中をデニムで選ばせてもらってラグジュアリーとカジュアルのミックスでAMIRIらしいコーデになったと思います。

――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢が叶った瞬間はありますか？

ずっとオランダに行きたかったのですが、今年海外ロケでオランダに初めて行けて、自分の中で夢が叶ったかなと。ロケをしながら街を散策して、全然違うカルチャーを感じたり、オランダならではの食べ物を食べたりとか文化を感じることができました。

――今回のテーマ『CLUB AMIRI』は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとって“理想の夜の過ごし方”は？

私は外に行くのも好きなんですけど、家で過ごすのも好きなので、好きな音楽をかけながら、好きなキャンドルを焚きながら、自分で好きな料理を用意してファミリーや友達を集めてパーティーしたいなと思います。